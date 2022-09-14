О женщинах, которые из-за войны войны были вынуждены покинуть Украину: состоялась премьера документального фильма "Дальше"
Премьера документального фильма "Дальше" состоялась сегодня, 14 сентября, на Youtube-канале проекта "Слух". Эта лента об украинках, которые из-за полномасштабного вторжения России были вынуждены покинуть свои дома в поисках защиты в странах Европы
Об этом сообщило "Суспильное".
Как говорится в сообщении, сегодня, 14 сентября, украинское медиа "СЛУХ" и видеопродакшн KNIFE! Films представили документальный фильм "Дальше". Фильм об украинках, которые из-за полномасштабного вторжения России были вынуждены покинуть свои дома в поисках защиты и помощи в странах Европы.
Через интервью с каждой героиней авторы фильма рассказывают об их нелегком пути и переживании выбора, о жизни в новых странах и желании вернуться домой.
"До событий 24 февраля, когда мы слышали слово "война", в нашем воображении возникали места боевых действий, окопы, кровь, смерть. Но после полномасштабного вторжения это слово стало для нас многофункциональным... Люди оказались в жизненных ситуациях, местах и обстоятельствах, в которых не думали, что когда-нибудь окажутся. Им нужно строить новую жизнь: обустраиваться на новом месте, учить язык, начинать все сначала... Они готовы вступать на новый путь и за этим интересно наблюдать. сказал режиссер фильма Артём Григорян.
Премьера состоялась 14 сентября 2022 года на Youtube-канале проекта.
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