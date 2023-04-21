О зерновом уроке Польши
Это важный урок, который должен напомнить всем базовую истину международных отношений: сначала твои интересы, потом всех остальных
Поддержка и помощь, которую получает Украина, ни в коем случае не является следствием, каких-либо эмоций, восхищения, веры и тому подобное. За этим следует холодный расчет каждой страны, которая это делает.
Дают старое оружие нам – требуют от США компенсировать новыми образцами вооружения.
Поддерживают нас – иначе Тайвань, Иран, Северная Корея и т.д. Если бы Украина проиграла в первые дни войны — по всему миру развернулись бы боевые действия. Это был бы конец Запада и его решающее влияние на современную систему международных отношений.
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Если бы Украина проиграла в первые дни войны — по всему миру развернулись бы боевые действия. Это был бы конец Запада и его решающее влияние на современную систему международных отношений
Поэтому не ищите и не верьте в иностранных друзей. Ищите выгоду для себя и для других. Там, где есть выгода, там будет крепкий союз и поддержка. За Тайвань американцы будут воевать. Это вопрос чипов и блокирование доступа Китая к морским путям.
Об авторе. Виктор Андрусив, политический и общественный деятель, аналитик и публицист
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