Поддержка и помощь, которую получает Украина, ни в коем случае не является следствием, каких-либо эмоций, восхищения, веры и тому подобное. За этим следует холодный расчет каждой страны, которая это делает.

Дают старое оружие нам – требуют от США компенсировать новыми образцами вооружения.

Поддерживают нас – иначе Тайвань, Иран, Северная Корея и т.д. Если бы Украина проиграла в первые дни войны — по всему миру развернулись бы боевые действия. Это был бы конец Запада и его решающее влияние на современную систему международных отношений.

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Если бы Украина проиграла в первые дни войны — по всему миру развернулись бы боевые действия. Это был бы конец Запада и его решающее влияние на современную систему международных отношений

Поэтому не ищите и не верьте в иностранных друзей. Ищите выгоду для себя и для других. Там, где есть выгода, там будет крепкий союз и поддержка. За Тайвань американцы будут воевать. Это вопрос чипов и блокирование доступа Китая к морским путям.

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Об авторе. Виктор Андрусив, политический и общественный деятель, аналитик и публицист