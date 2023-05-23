Объясню несколько базовых положений.

Украинское контрнаступление надвигается. Но у него недостаток: о нем все знают, потому что сам замысел совершенно очевидный. Поэтому россияне ждут его и кое-где выстроили оборонительные линии и сооружения. Кроме того, мяса у них еще достаточно. А для нас "мясные штурмы" - не решение и не приемлемый способ вести войну. Мы должны обеспечить, чтобы российская оборона стала более уязвимой и слабой.

Здесь помогают в первую очередь ракеты, артиллерия и атаки военной инфраструктуры. Но есть еще одно.

Для Украины принципиально сделать направление главного удара максимальным сюрпризом, предварительно ослабив позиции россиян.

Для нас "мясные штурмы" - не решение и не приемлемый способ вести войну. Мы должны обеспечить, чтобы российская оборона стала более уязвимой и слабой

И здесь пригодится для нас одно приятное обстоятельство. Длина фронта украинско-российской войны — около 2500 километров. При этом российская логистика гораздо более растянута, чем украинская.

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Российские силы растянуты по всему этому фронту. Украинские могут достаточно компактно перекидываться благодаря короткому логистическому плечу (по сравнению с РФ).

Для примера: чтобы перебросить живую силу из Белгорода в Ростов, или из Воронежа на оккупированную часть Херсонской области, россиянам нужно преодолеть гораздо более длинную дистанцию (по кругу фактически, часто — с крюком вглубь российской территории). Нам, чтобы перебросить силы из Харькова на Запорожское направление, нужно гораздо меньше ресурсов и — главное — времени. Или даже из Львова в Константиновку.

Очень удобно, когда ты большая, но компактная страна. Очень неудобно, когда ты растянул свой фронт и у тебя очень ограниченные резервы, чтобы затыкать дыры в случае их возникновения. А тут у нас еще появилась куча качественного оружия, и количество и качество средств поражения постоянно растет. Поэтому, собственно, и приходится транспортировку осуществлять с дополнительным логистическим лагом.

Очень удобно, когда ты большая, но компактная страна. Очень неудобно, когда ты растянул свой фронт и у тебя очень ограниченные резервы, чтобы затыкать дыры в случае их возникновения. А тут у нас еще появилась куча качественного оружия, и количество и качество средств поражения постоянно растет.

Поэтому вполне логично, что дружественные с Украиной россияне будут постепенно все более активно работать над освобождением России от оккупационного путинского режима. Потому что россияне должны дергаться, российские командующие должны дергаться, политическое руководство в Кремле должно помнить, как они устраивали военные операции под флагом сепаратистов. Чем больше военных и техники будут охранять Белгород, тем меньше их будет там, где нам нужно, чтобы их было меньше. Это собственно первый очевидный резон.

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Кроме того, есть и информационно-пропагандистская составляющая: каждая такая акция дополнительно подтачивает легитимность Путина и всего его режима, который не может ни остановить атаки украинских беспилотников в глубоком тылу, ни эффективно бороться с диверсантами.

Путин выстраивал максимально милитаризованный и маскулинный образ. Россияне должны повиноваться и молчать. А такими постоянными оплеухами этот образ последовательно разрушают. Нет, такие вещи ведут не к восстанию или революции. Тем более, они не ведут к мобилизации общества. Россиянам Путин последовательно атрофировал такую способность. Такие акции ведут к бегству, уклонению и деградации. Именно в этом и проявляется падение легитимности. Именно это нам нужно.

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Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

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