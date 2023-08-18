Загорелся зерновой силос, огонь распространился на три соседних силоса. Там находились тысячи тонн пшеницы. Причина возгорания пока не известна.

И здесь стоит упомянуть, что 7 августа возле крупного коммерческого порта Дериндже в Турции раздался сильный взрыв, повредивший 13 зерновых элеваторов из 60 имеющихся. На тот момент силосы были заполнены в основном пшеницей и небольшим количеством ячменя. Причины взрыва в турецком порту также пока не установлены.

Все это могло бы не привлечь внимание — пожары случаются постоянно, но как тут не вспомнить о том, что происходит в последнее время на российско-украинской войне. В частности, государство-агрессор объявило о выходе из т.н. "зернового соглашения", после чего начало системное уничтожение украинской портовой инфраструктуры, а также содержащегося там зерна. Также россияне объявили о "блокаде" украинских портов, угрожая уничтожением судов, которые попытаются преодолеть эту блокаду.

Разумеется, все эти действия привели к росту мировых цен на зерно. И вот пожары и взрывы на зерновых терминалах Франции и Турции, которые тоже, очевидно, будут влиять на рост цен.

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Все очень подозрительно напоминает одну систему, которая призвана реализовать несколько задач:

1) повышать цены на продовольствие в мире, что должно провоцировать инфляцию и нестабильность в самых разных частях мира;

2) повышение цен на зерно должно приносить сверхдоходы российскому руководству, которое позаботилось о том, чтобы "вытеснить" с рынка украинских конкурентов с помощью привычных террористических методов.

По сути, российское руководство так действовало всегда — использовало терроризм как форму ведения бизнеса и зарабатывания денег.

Кроме того, российские власти могут пытаться таким образом побуждать Запад к переговорам и какому-то формату "соглашения", угрожая ползучим расползанием нестабильности по всему миру, и здесь также можно упомянуть ряд военных переворотов, которые в последнее время произошли в Африке под прямым российским влиянием. Самый яркий пример — Нигер, где к власти пришли явные агенты российского влияния, которые теперь перекрывают уран для Франции, что очень значимо, учитывая развитие ядерной энергетики в этой европейской стране.

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Терроризм, дестабилизация, голод и военные хунты – и, как "альтернатива", уступки и "компромиссы". Вот в такую систему стремятся загнать Запад российские власти.

Правда, есть одна проблема. Кто может дать гарантии, что эти террористы внезапно прекратят использовать свои методы, если вдруг с ними договорятся? Почему именно те, кто постоянно влияли с помощью террористических методов, внезапно должны перейти к другим средствам? Возможно, пора назвать террористов — террористами? Потому что что-то пока что попытки "ограничить эскалацию" приводили лишь к тому, что Россия успешно разносит эту эскалацию на весь мир.

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Об авторе. Петр Олещук, политолог

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