Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение О загадочных взрывах в портах Франции и Турции
OPINION

О загадочных взрывах в портах Франции и Турции

Петр Олещук
18 августа, 2023 пятница
14:06
Мнение

Как-то незаметно для всех прошел чрезвычайно масштабный пожар, произошедший на этой неделе вблизи торгового порта Шеф-де-Бей в Ла-Рошеле (Франция)

Загорелся зерновой силос, огонь распространился на три соседних силоса. Там находились тысячи тонн пшеницы. Причина возгорания пока не известна.

И здесь стоит упомянуть, что 7 августа возле крупного коммерческого порта Дериндже в Турции раздался сильный взрыв, повредивший 13 зерновых элеваторов из 60 имеющихся. На тот момент силосы были заполнены в основном пшеницей и небольшим количеством ячменя. Причины взрыва в турецком порту также пока не установлены.

Все это могло бы не привлечь внимание — пожары случаются постоянно, но как тут не вспомнить о том, что происходит в последнее время на российско-украинской войне. В частности, государство-агрессор объявило о выходе из т.н. "зернового соглашения", после чего начало системное уничтожение украинской портовой инфраструктуры, а также содержащегося там зерна. Также россияне объявили о "блокаде" украинских портов, угрожая уничтожением судов, которые попытаются преодолеть эту блокаду.

Разумеется, все эти действия привели к росту мировых цен на зерно. И вот пожары и взрывы на зерновых терминалах Франции и Турции, которые тоже, очевидно, будут влиять на рост цен.

Читайте также: "Морской бой" в Черном море — это неотвратимая реальность

Все очень подозрительно напоминает одну систему, которая призвана реализовать несколько задач:

1) повышать цены на продовольствие в мире, что должно провоцировать инфляцию и нестабильность в самых разных частях мира;

2) повышение цен на зерно должно приносить сверхдоходы российскому руководству, которое позаботилось о том, чтобы "вытеснить" с рынка украинских конкурентов с помощью привычных террористических методов.

По сути, российское руководство так действовало всегда — использовало терроризм как форму ведения бизнеса и зарабатывания денег.

Кроме того, российские власти могут пытаться таким образом побуждать Запад к переговорам и какому-то формату "соглашения", угрожая ползучим расползанием нестабильности по всему миру, и здесь также можно упомянуть ряд военных переворотов, которые в последнее время произошли в Африке под прямым российским влиянием. Самый яркий пример — Нигер, где к власти пришли явные агенты российского влияния, которые теперь перекрывают уран для Франции, что очень значимо, учитывая развитие ядерной энергетики в этой европейской стране.

Читайте также: Встреча в Саудовской Аравии: Запад и неЗапад начали диалог

Терроризм, дестабилизация, голод и военные хунты – и, как "альтернатива", уступки и "компромиссы". Вот в такую систему стремятся загнать Запад российские власти.

Правда, есть одна проблема. Кто может дать гарантии, что эти террористы внезапно прекратят использовать свои методы, если вдруг с ними договорятся? Почему именно те, кто постоянно влияли с помощью террористических методов, внезапно должны перейти к другим средствам? Возможно, пора назвать террористов — террористами? Потому что что-то пока что попытки "ограничить эскалацию" приводили лишь к тому, что Россия успешно разносит эту эскалацию на весь мир.

Источник

Об авторе. Петр Олещук, политолог

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Мир
Россия
Франция
Турция
экспорт зерна
терроризм
Война с Россией
Читайте также:
Ніколя Саркозі
17 августа, 2023 четверг
Экс-президент Франции Саркози призвал Украину забыть об оккупированных РФ территориях. В ОП назвали его заявление соучастием в преступлении
Дмитро Кулеба
17 августа, 2023 четверг
Кулеба объяснил, почему Россию пригласили на саммит G20, а Украину – нет
Кремль москва
18 августа, 2023 пятница
В Москве прогремели взрывы: власти заявляют о падении обломков в районе Экспоцентра. Хронология событий
Киев
+29°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.21
  • EUR
    Покупка 40.95
    Продажа 41.96
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
18 августа
14:00
РФ уменьшила количество кораблей в Черном море, ракетоносителей и дальше нет
13:43
Армия РФ нанесла ракетный удар по Запорожью: пострадали несколько многоэтажек и 2 учебных заведения
13:34
Судью Тандыра оставили под стражей до 9 сентября
13:27
Обновлено
"Подозреваемые шли с битами": полиция рассказала подробности покушения на заместителя главы ГНС
13:22
Вблизи Тихоокеанских островов уровень моря повышается быстрее, чем в среднем в мире - метеорологи
13:21
Илья Кива
Экс-нардепу Киве сообщили о подозрении за призывы к свержению конституционного строя
13:13
Человечество ждет большая "демографическая коррекция", - эколог
13:10
Анонс
"Сильные, как земля": на Эспрессо покажут документальный проект об украинском тылу
13:09
Военные врачи извлекли хвостовик мины из тела военного
13:08
Россияне заставляют жителей ВОТ загружать на телефоны шпионящий за пользователями мессенджер
13:00
Легализация около 100 млн грн: в Украине сообщили о подозрении российскому олигарху
12:47
РФ ежемесячно мобилизует около 20 тысяч человек, - ГУР
12:44
Угрозы убийством жителю Черниговщины и пытки: военнослужащему РФ объявлен о подозрении
12:40
Поступление оружия, ситуация на фронте, инспекция ВВК: Зеленский провел совещание
12:30
Крупные рекламодатели переходят на ИИ, чтобы сократить издержки и повысить производительность
12:29
Новости компаний
Высокие показатели безопасности на предприятиях Ferrexpo: результаты первого полугодия
12:26
Первый в Украине жилой дом по технологии 3D строят в Ирпене
12:24
Армия дронов: на передовую отправляют 270 украинских беспилотников Vampire
12:22
В Раде зарегистрировали законопроект о декриминализации порнографии
12:08
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаева
Резников на выход. Кто будет новым главой Минобороны?
12:03
С 9 августа из Купянского района Харьковщины эвакуировали около 480 человек
11:50
"Первый код": в Украине презентовали трейлер фильма об истории украинского IТ
11:45
В Украине 64% уголовных дел по порно касаются контента с детьми
11:40
Эксклюзив
Военный эксперт объяснил, почему РФ не удержит Работино
11:39
Обновлено
Великобритания законтрактовала для Украины средства ПВО на $115 млн
11:32
импорт электроэнергии
Украина второй день подряд принимала аварийную помощь от энергосистем Румынии и Польши
11:18
Байден пытается встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном "без предварительных условий"
10:57
Украинская разведка призвала жителей ВОТ предоставлять информацию о причастных к псевдовыборам
10:54
Обновлено
Дания и Нидерланды подтвердили, что США одобрили предоставление Украине F-16
10:54
В Новороссийске произошел пожар в грузовом терминале
10:41
Эксклюзив
"Первый квартал 2024 года": Згурец назвал оптимистический прогноз предоставления Украине F-16
10:37
Собирал информацию для ГРУ РФ о прилетах в Днепре: под стражу взяли предполагаемого российского агента
10:27
Украина готова предоставить в пользование европейским партнерам до 15 млрд кубометров газохранилищ
10:22
В Мелитополе раздались взрывы, - Федоров
10:16
Россияне ночью ударили по Херсонщине: ранена женщина
10:08
OPINION
Распад России должны возглавить не россияне
09:57
Армия РФ в течение суток атаковала 9 областей Украины: 2 погибших, 3 раненых
09:48
Обзор
В РФ создают 6 тыс. БПЛА, чтобы атаковать украинские города, США согласились передать ВСУ F-16. Акценты мировых СМИ 18 августа
09:46
Инфографика
курс доллара
Курс валют на 18 августа: цены в обменниках подскочили
09:40
Украденные экспонаты из Британского музея заметили на eBay, их продают за $50
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV