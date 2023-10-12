О юноше из СССР, попавшем в психбольницу за любовь к року: вышел международный трейлер фильма "БожеВільні"

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Украинская драма-триллер Дениса Тарасова расскажет о простом молодом человеке, который жил в СССР в 70-х годах ХХ века и был отправлен в психбольницу за то, что любил запрещенную тогда западную рок-музыку. Андрей Довженко в игре актера Константина Темляка – это олицетворение свободолюбивого человека, попавшего под гнет КГБ из-за открытого неприятия бессмысленных правил коммунистического строя. Таких людей хотели уничтожить психологическим насилием, пытками, психотропами, запрещенными во всем мире.

Первый полнометражный фильм Дениса Тарасова сразится за победу в секции 1-2 COMPETITION. Мировая премьера фильма "БожеВільні" (DIAGNOSIS: DISSENT) состоится 13 октября на Международном Варшавском кинофестивале, где фильм также покажут 11 и 14 октября.

В 2024 году запланирован старт национального кинотеатрального проката фильма.

Продюсеры: Артем Колюбаев, Валерия Иваненко и Тарас Босак, сценарист - Ксения Заставская.

В ленте сыграли Константин Темляк, Ирма Витовская, Сергей Калантай, Остап Ступка, Виталий Салий, Наталья Бабенко, Андрей Мостренко, Павел Костицын, Сергей Кысиль, Анастасия Пустовит, Дмитрий Олийнык, Евгений Черников, Олег Стефан, Артем Мартынишин, Олег Стальчук и Виктор Жданов.