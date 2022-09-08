Об этом сообщает lenta.ua.

На этой неделе в кинопрокат выйдет документальный фильм о выдающемся украинском футболисте 60-х годов Олеге Базилевиче "Bazyl". Его имя, в отличие от имени его партнера в нападении киевского "Динамо", "Черноморца" и "Шахтера" (а затем и в тренерской работе) Валерия Лобановского, забыли. А в те годы, когда в мировом футболе доминировала сборная Бразилии, Базилевич с его скоростью и филигранной техникой был настоящим "украинским бразильцем".

Одним из "коронных номеров" дуэта была фланговая подача Лобановского на дальнюю штангу, запираемую очередным голом Базилевич. Соперники прекрасно знали об этом, но все равно ничего поделать не могли.

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