Легендарный польский диссидент и главный редактор "Газеты выборчой" передал настроения миллионов поляков, массово принявших участие в голосовании. Явка более 74% – рекордная для Польши. Среди возрастов особенно активны были люди в возрасте от 30 до 50 лет и они в основном поддержали оппозицию. Среди них явка превысила невероятные 85%!

Но и молодое поколение массово приняло участие в голосовании, поняв большую ставку этих выборов. Сохранение присутствия Польши в Европейском Союзе, верховенства права и самой демократии.

Настроение этих групп польских избирателей я почувствовал 4 июня, когда был среди полумиллиона поляков, которые мирным маршем прошли по улицам Варшавы в годовщину первых демократических выборов с 1989 года, о которых упомянул Адам Михник. Марш возглавлял Лех Валенса и Дональд Туск – бывший премьер-министр Польши и глава Европейского совета. Сегодня он - лидер Гражданской платформы и безоговорочный кандидат в главу нового правительства, который уже начали формировать три оппозиционные партии.

Полгода позже, за две недели до выборов, по улицам столицы шло более одного миллиона поляков. Было видно, что "великан проснулся". Так о польском обществе сказал Туск. И великан действительно показал свою силу.

Правящая 8 лет Польшей партия "Право и справедливость" не проиграла выборов в Сейм, потому что за ее кандидатов проголосовало 35,5% избирателей. Партия заняла первое место, опередив Гражданскую коалицию Дональда Туска на 4,5% голосов.

Но ПиС потеряет власть, потому что с политической силой, которую возглавляет Ярослав Качиньский, ни одна другая политическая сила не хочет формировать коалицию. И дело не только в том, что за 8 лет у власти ПиС нажил большое количество врагов.

Я внимательно присматривался к предвыборной кампании. Мне грустно было видеть, что способ ее ведения публичными медиа нарушил все правила равного доступа к эфиру разных политических сил. Преференции были предоставлены ПиС. Вместо этого против оппозиции проводилась черная кампания. Например, Дональда Туска представлена как воплощение всякого зла и национальной измены. Но это не сработало. Туск победил и будет формировать новое правительство.

Для нас в Украине польский пример должен служить иллюстрацией того, что власть не должна нарушать принципы в доступе к монополизированным собой медиа вроде "телемарафона". Такая политика антидемократическая. И рано или поздно такая политика обращается против самой власти.

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Об авторе. Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины

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