О вреде политических назначений
Только профессиональные назначения, и только закон и верховенство права
Я категорически против политических назначений в правоохранительные органы и против принципа политической целесообразности в правоохранительной деятельности. Мы все это уже проходили, и мы с этим боремся десятки лет, и на этот алтарь уже принесено немало жизней.
Только профессиональные назначения и только закон и верховенство права.
Должна быть какая-то ответственность за "правоохранительный пиар" - открытие громких дел без юридических оснований для медийных дивидендов, а эти дела потом разваливаются в судах и тихо закрываются
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Но должна быть какая-то ответственность за "правоохранительный пиар" - открытие громких дел без юридических оснований для медийных дивидендов, а эти дела потом разваливаются в судах и тихо закрываются.
И здесь, к сожалению, приходят в голову не только "дело Шеремета" и Стерненко, но и несколько случаев из НАБУ. Очевидно, все детективы и прокуроры хотят выслужиться, а для этого лучший способ – громкое дело. Только это игра в одни ворота: если суд поддержал обвинение, то крутишь дыру для звездочки, а если суд выбросил шитое белыми нитками дело на помойку, то никакой ответственности. Беспроигрышное казино.
Кстати, в налоговой и всяческих инспекциях все еще хуже на порядок.
Об авторе. Валерий Пекарь, преподаватель Киево-Могилянской академии
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