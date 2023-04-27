1. Клинтон признал свою ошибку относительно лишения Украины ядерного оружия, которое обернулось сегодня невероятной трагедией.

2. Меркель своими уступками Путину, особенно отказом принять Украину в НАТО, циничными играми с Северными потоками вселила в него уверенность, что ради Украины никто на осложнение с ним не пойдет и можно позволить себе вооруженную агрессию. Она, правда, ошибочности своей политики не признает, и это характеризует фрау не лучшим образом.

Однако, оба государственных деятеля беспокоились (и должны так поступать) в первую очередь, о собственных народах, а не об украинцах.

Разворот на 180 градусов, который Зеленский совершил в своей политике после 24.02.22, согласитесь, автоматически означает, что предыдущий курс — примирение с Путиным, торможение реформ армии и ее перевооружение, саботаж подготовки к московитской военной инвазии — был глубоко ошибочен

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3. Зеленский такого оправдания не имеет. А разворот на 180 градусов, который он совершил в своей политике после 24.02.22, согласитесь, автоматически означает, что предыдущий курс – на примирение с Путиным, торможение реформ армии и ее перевооружение, саботаж подготовки к московской военной инвазии – был глубоко ошибочен, если не откровенно преступным. Он привел к потерям десятков, если не сотен, тысяч жизней, оккупации (надеюсь, не навсегда) огромных территорий и невероятных страданий наших людей. Не говорю уж о разрушенной экономике.

Вы слышали от президента хоть слово извинений за это? Я – нет.

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Об авторе. Карл Волох, политаналитик, блоггер.

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