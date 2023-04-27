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OPINION

О войне и совести

Карл Волох
27 апреля, 2023 четверг
16:03
Мнение

Три главных фактора (кроме имперской сущности самой России) сделали неизбежной нынешнюю войну. За каждым из них стоит конкретный политик

1. Клинтон признал свою ошибку относительно лишения Украины ядерного оружия, которое обернулось сегодня невероятной трагедией.

2. Меркель своими уступками Путину, особенно отказом принять Украину в НАТО, циничными играми с Северными потоками вселила в него уверенность, что ради Украины никто на осложнение с ним не пойдет и можно позволить себе вооруженную агрессию. Она, правда, ошибочности своей политики не признает, и это характеризует фрау не лучшим образом.

Однако, оба государственных деятеля беспокоились (и должны так поступать) в первую очередь, о собственных народах, а не об украинцах.

Разворот на 180 градусов, который Зеленский совершил в своей политике после 24.02.22, согласитесь, автоматически означает, что предыдущий курс — примирение с Путиным, торможение реформ армии и ее перевооружение, саботаж подготовки к московитской военной инвазии — был глубоко ошибочен

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3. Зеленский такого оправдания не имеет. А разворот на 180 градусов, который он совершил в своей политике после 24.02.22, согласитесь, автоматически означает, что предыдущий курс – на примирение с Путиным, торможение реформ армии и ее перевооружение, саботаж подготовки к московской военной инвазии – был глубоко ошибочен, если не откровенно преступным. Он привел к потерям десятков, если не сотен, тысяч жизней, оккупации (надеюсь, не навсегда) огромных территорий и невероятных страданий наших людей. Не говорю уж о разрушенной экономике.

Вы слышали от президента хоть слово извинений за это? Я – нет.

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Об авторе. Карл Волох, политаналитик, блоггер.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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