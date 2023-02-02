О Виктории Спартц и странных "соупадениях"
Недавно читал у Юры Богданова об американских ревизорах, пристыженную Викторию Спартц и всех, кто за нее топил. Видите ли, ничего не нашли, писал Юра
Должен сказать, что так. Ничего не обнаружили. Все отставки последнего времени, включая таких близких к Зеленским фигурам, как К. Тимошенко или Резниченко, не имеют к американскому аудиту никакого отношения. Это просто соупадение.
Недавние обыски тоже соупадение.
Потревоженный Игорь Валерьевич – соупадение.
Снос всего руководства таможни – соупадение.
А аудиторы приезжали просто так. Посмотреть, не украли ли случайно бретельки от Джавелинов. Нет, не украли. Вот и хорошо. Вот и ладушки.
Если серьезно, сейчас мы подошли к ожидаемому пределу. Когда поставки вооружения уперлись не в западные возможности и политические расклады, а в нашу коррупцию, воровство, непрозрачность.
Сейчас мы подошли к ожидаемому пределу. Когда поставки вооружения уперлись не в западные возможности и политические расклады, а в нашу коррупцию, воровство, непрозрачность
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Мне нравятся первые шаги власти. Обыски и отставки говорят о том, что у Зеленского услышали Вашингтон и конструктивно сотрудничают.
Хочу предостеречь худшую часть Банковой, как деликатно называет темную сторону Зеленского Виталий Шабунин, от желания пропетлять и ограничиться показательными подозрениями, а дела похоронить в судах. Вашингтон внимательно следит за этими делами.
Сейчас поставки военной техники зависят от политиков Украины и их готовности хотя бы на период войны закрыть свои жадные хлебала. Каждая задержка с выполнением наших обязательств перед партнерами из США тормозит поставки оружия и будет буквально стоить человеческих жизней.
Знаю, что прошу очень многое, но попробуйте быть людьми, политики!
Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.
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