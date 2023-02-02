Должен сказать, что так. Ничего не обнаружили. Все отставки последнего времени, включая таких близких к Зеленским фигурам, как К. Тимошенко или Резниченко, не имеют к американскому аудиту никакого отношения. Это просто соупадение.

Недавние обыски тоже соупадение.

Потревоженный Игорь Валерьевич – соупадение.

Снос всего руководства таможни – соупадение.

А аудиторы приезжали просто так. Посмотреть, не украли ли случайно бретельки от Джавелинов. Нет, не украли. Вот и хорошо. Вот и ладушки.

Если серьезно, сейчас мы подошли к ожидаемому пределу. Когда поставки вооружения уперлись не в западные возможности и политические расклады, а в нашу коррупцию, воровство, непрозрачность.

Сейчас мы подошли к ожидаемому пределу. Когда поставки вооружения уперлись не в западные возможности и политические расклады, а в нашу коррупцию, воровство, непрозрачность

Читайте также: На государственных закупках воровали, воруют и хотят воровать еще

Мне нравятся первые шаги власти. Обыски и отставки говорят о том, что у Зеленского услышали Вашингтон и конструктивно сотрудничают.

Хочу предостеречь худшую часть Банковой, как деликатно называет темную сторону Зеленского Виталий Шабунин, от желания пропетлять и ограничиться показательными подозрениями, а дела похоронить в судах. Вашингтон внимательно следит за этими делами.

Сейчас поставки военной техники зависят от политиков Украины и их готовности хотя бы на период войны закрыть свои жадные хлебала. Каждая задержка с выполнением наших обязательств перед партнерами из США тормозит поставки оружия и будет буквально стоить человеческих жизней.

Знаю, что прошу очень многое, но попробуйте быть людьми, политики!

Источник

Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.