О трех вариантах для московского православия в Украине
Мне кажется, цугцванг уже давит на УПЦ Московского патриархата, как испанский сапог
И, что характерно, некого обвинять, кроме себя самих.
С симпатиями к России уже прощаются даже самые ярые мастодонты. Ибо тяжело симпатизировать тому, кто тебя пытается буквально убить, и уничтожает все то, на что ты как-то опирался. Любая коллаборация заканчивается тогда, когда в спину упирается ствол.
Но.
Они одновременно отрезали себе все пути к отступлению. Какие у них есть варианты полного разрыва с Московским патриархатом?
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Их три.
Первый вариант — провозгласить не фиговые листочки "независимости", а автокефалию, в одностороннем порядке. И перейти ровненько в тот статус, в котором был Киевский патриархат до Объединительного собора.
Того самого, который они проклинали безбожным и безблагодатным. Того самого, выходцев из которого они перекрещивали (!). Все это именно потому, что он ранее провозгласил автокефалию в одностороннем порядке.
Второй вариант – прийти с головой покаянной в Православную церковь Украины. Ту самую, которую проклинали безблагодатной, зависимой, нацистской и еще кучей эпитетов.
Ту самую, ненависть к которой у ряда епископов и священников сильнее инстинкта самосохранения, ту самую, на противостоянии с которой идентичность построена, ту самую, от которой два поколения ожидали, что это она с головой покаянной придет.
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Третий вариант — упасть в ноги патриарху Варфоломею и умолять о временном промежуточном статусе, мол, примите нас к себе хоть на время, пока мы живы, а как умрем, епархии и приходы наши вливайте в ПЦУ.
Во-первых, шансы на согласие прямо не очень, а во-вторых — это к тому же владыке Варфоломею, над которым уже четыре года издевались, с которым евхаристическое общение разрывали, которого нехорошими словами называли.
Один вариант ярче другого.
Все эти годы они сидели, делали ничего и надеялись, что Господь управит.
Господь управил. По справедливости.
Теперь у них есть три варианта. И в каждом из этих вариантов нужно сначала съесть все то, что лили на голову ближним своим. Без солонки и перечницы.
Никто не говорил, что будет легко и понравится.
Об авторе: Виктор Трегубов, украинский журналист, блоггер, публицист и общественно-политический деятель
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