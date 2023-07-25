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OPINION

О трех вариантах для московского православия в Украине

Виктор Трегубов
25 июля, 2023 вторник
08:07
Мнение

Мне кажется, цугцванг уже давит на УПЦ Московского патриархата, как испанский сапог

И, что характерно, некого обвинять, кроме себя самих.

С симпатиями к России уже прощаются даже самые ярые мастодонты. Ибо тяжело симпатизировать тому, кто тебя пытается буквально убить, и уничтожает все то, на что ты как-то опирался. Любая коллаборация заканчивается тогда, когда в спину упирается ствол.

Но.

Они одновременно отрезали себе все пути к отступлению. Какие у них есть варианты полного разрыва с Московским патриархатом?

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Их три.

Первый вариант — провозгласить не фиговые листочки "независимости", а автокефалию, в одностороннем порядке. И перейти ровненько в тот статус, в котором был Киевский патриархат до Объединительного собора.

Того самого, который они проклинали безбожным и безблагодатным. Того самого, выходцев из которого они перекрещивали (!). Все это именно потому, что он ранее провозгласил автокефалию в одностороннем порядке.

Второй вариант – прийти с головой покаянной в Православную церковь Украины. Ту самую, которую проклинали безблагодатной, зависимой, нацистской и еще кучей эпитетов.

Ту самую, ненависть к которой у ряда епископов и священников сильнее инстинкта самосохранения, ту самую, на противостоянии с которой идентичность построена, ту самую, от которой два поколения ожидали, что это она с головой покаянной придет.

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Третий вариант — упасть в ноги патриарху Варфоломею и умолять о временном промежуточном статусе, мол, примите нас к себе хоть на время, пока мы живы, а как умрем, епархии и приходы наши вливайте в ПЦУ.

Во-первых, шансы на согласие прямо не очень, а во-вторых — это к тому же владыке Варфоломею, над которым уже четыре года издевались, с которым евхаристическое общение разрывали, которого нехорошими словами называли.

Один вариант ярче другого.

Все эти годы они сидели, делали ничего и надеялись, что Господь управит.

Господь управил. По справедливости.

Теперь у них есть три варианта. И в каждом из этих вариантов нужно сначала съесть все то, что лили на голову ближним своим. Без солонки и перечницы.

Никто не говорил, что будет легко и понравится.

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Об авторе: Виктор Трегубов, украинский журналист, блоггер, публицист и общественно-политический деятель

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