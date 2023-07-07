Для этого проекта в шести городах Украины, пострадавших от полномасштабного российского вторжения, а именно – Харькове, Николаеве, Чернигове, Ахтырке, Баштанке и Иванкове – был избран свой герой для документального фильма о городе.

Режиссеры лент – Ольга Гибелинда и Андрей Литвиненко.

“В проекте “Города и их герои” мы показываем очень простых украинцев понятных и привычных профессий. В очень страшных обстоятельствах и критических моментах они нашли в себе нечто, что позволило им остаться людьми и делать важные вещи для того, чтобы противостоять нашествию врага. В шести городах мы нашли интересные ролевые модели, которые, по нашему мнению, смогли создать широкую палитру обычного украинца. Не киборг, запрограммированный на героизм, не человек, который с рождения начинает служить в армии, а человек, который проходил свой путь. Нам было важно, чтобы на экране зрители увидели трансформацию обычного человека в героя”, – говорит инициатор проекта, директор Фонда социальных инноваций “Из страны в Украину” Денис Блощинский.

В основе фильма "Города и их герои" истории таких героев как предприниматель-пивовар Дмитрий Волощенко из Николаева, актриса Харьковского Театра кукол Елена Озерова, городской голова Баштанки Александр Береговой, актер, ведущий и военный Геннадий Попенко, переживший с семьей оккупацию Иван , звукорежиссер и волонтер из Ахтырки Павел Игнатченко, охранник из Чернигова Артем Ракитин, который во время осады вывез из города более 26 000 человек.

Все они, кроме Артема Ракитина, который сейчас военнослужащий и находится в местах службы, приехали в Киев на премьеру.

Продюсеры и проекты. Фото: Move in Movie

Продюсер проекта «Города и их герои» Анастасия Вергелес отмечает: «У нас был очень честный запрос – сделать продукт, который расскажет европейцам о том, что действительно происходит у нас в Украине, о том, как мы это проживаем. И по этому запросу нашлись супер-крутые герои, которым мы очень благодарны. Нашлись доноры, поверившие в нашу идею. И собралась отличная команда, люди, которые согласились на этот риск – иногда снимать даже во время обстрелов…”.

Проект "Города и их герои" реализуется при содействии Проекту USAID "Экономическая поддержка Украины".

Еспресо – информационный партнер проекта.

Уже осенью фильм "Города и их герои" покажут в Париже и Берлине. Проект также примет участие в нескольких европейских и мировых фестивалях. Дальше продюсеры планируют прокат в украинских кинотеатрах и телепремьере.

Больше о "Городе и их героях" - на сайте проекта.