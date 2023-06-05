О "торте" нашей Победы
Для меня Победа — это "торт", состоящий из многих слоев, которые постепенно накладываются один поверх другого
Мы все, конечно, хотим победы. Но у нас, к сожалению, очень мало дискуссий, что именно мы сочтем ею.
Для меня - это "торт", состоящий из многих слоев, постепенно накладывающихся один поверх другого. Важно, что первые из них уже есть.
Основой нашего "Наполеона" является важнейшая по состоянию на сегодня победа — крах путинского блицкрига в прошлом году. Украина существует и функционирует как государство.
Основой нашего "Наполеона" является важнейшая по состоянию на сегодняшний день победа — крах путинского блицкрига в прошлом году. Украина существует и функционирует как государство
Следующий слой победы — мы уже не только защищаемся: Вооруженные силы Украины сумели отвоевать часть захваченных в прошлом году территорий.
Еще одним (может, пока не столь масштабным, но принципиально важным) слоем нашего победного торта является то, что враг вынужден теперь сам защищаться на собственной территории.
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Далее, очевидно, должно быть отвоевание всех территорий, оккупированных после 24 февраля 2022 года. Затем — выход на границы 1991 года.
Но и этого не будет достаточно — нам нужно членство в НАТО как главная гарантия сдерживания российской агрессии в будущем.
Вишенка на нашем тортике – переформатирование российской империи в совокупность национальных демократических государств. Таким образом, навсегда будет устранена российская угроза для Украины и мира.
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И вишенкой на нашем тортике станет переформатирование российской империи в совокупность национальных демократических государств. Таким образом, навсегда будет устранена российская угроза для Украины и мира.
Вот такой вкусной я вижу полную победу. Рецепт сложен. Поэтому ее приготовление — дело не только ВСУ, но и каждого из нас.
Пишите в комментах, чем победа для вас.
Об авторе. Владимир Вятрович, историк, народный депутат.
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