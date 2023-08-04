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О том, как Киев окупантов выгонял

Юлия Юлина
4 августа, 2023 пятница
14:27
Статьи

4 августа в харьковском издательстве "Фабула" увидела свет новая книга журналиста Сергея Руденко "Бой за Киев", в которой воссозданы события первых месяцев полномасштабного вторжения РФ

Когда-то писательница Надежда Гербиш в одном из интервью сказала мне, что о войне нужно писать, когда она завершена.

Писатель и военнослужащий Артем Чех в интервью Укринформу выразил сомнение, что люди хотят сейчас читать книги о войне.

Я уверена, что книга "Бой за Киев" для многих будет морально сложной. По крайней мере сейчас, пока свежие раны. Но важно, что Сергей Руденко как журналист задокументировал все события, которые произошли в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Будущие поколения должны знать все о помешанном соседе и о том, что мы пережили.

"Бой за Киев" – это хроника, сотканная из воспоминаний самого автора и его собеседников, участвовавших в войне или побывавших в оккупации. Думаю, большинство фамилий будут вам знакомы. Экскурсы в прошлое помогают лучше понять, что предшествовало нынешним событиям и оказало непосредственное влияние на них.

Каждый эссей – часть нашей героической борьбы. В то же время некоторые истории – особенно жуткие. Меня больше всего поразил рассказ о Буче. Вот вроде ничего нового, все сказанное-пересказано, но автору удалось описать эти события так, чтобы цепляло каждого.

Приведу несколько цитат.

"В начале апреля, когда российская армия была выбита из Бучи, украинских воинов и бойцов территориальной обороны встретил расстрелянный, изнасилованный и разворованный город. Тела десятков мирных жителей, которых путинские офицеры запретили хоронить, лежали посреди улиц. На дорогах стояли расстрелянные из пулеметов и сожженные автомобили тех, кто пытался эвакуироваться. Сотни домов, квартир и гаражей разграбили. Во многих помещениях после пребывания в них российских солдат воняло. Очевидцы говорят, что те оставили после себя большие кучи дерьма. Он был на полу, на столах, на диванах. Оккупанты ходили в туалет там, где жили и спали. Словом, по себе они оставили кучу мусора и хлама. Хотя они сами были тем мусором и ненадобностью".

"В подвале одного из домов российские оккупанты устроили себе казарму, а в помещении рядом — пытку, где расстреливали мирных жителей. С уходом путинской армии там нашли тела пятерых замученных гражданских со связанными руками и простреленными затылками. Еще в одном подвале оккупант изнасиловали 25 девушек и женщин в возрасте от 14 до 24. Истории, которые после Бучи рассказала Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, были потрясающие. Четырнадцатилетнюю девочку из Бучи изнасиловали пятеро окупантов, и она забеременела. Одиннадцатилетнего мальчика изнасиловали перед мамой, которую привязали к стулу, чтобы смотрела. Двадцатилетнюю женщину сразу насиловали трое окупантов"

"Вспоминаю историю о расстреле 55-летней женщины, которая вышла на собственный двор. Колонна россиян шла мимо нее, ее расстреляли в упор. Старушка мать похоронила убитую дочь в собственном дворе, потому что по-другому этого сделать не было возможности. Оккупанты этого не разрешали. Только представьте себе это: посреди двора вырыта могила, а в ней — погребенное тело твоего ребенка, и ты вынужден жить с этим, прячась в погребе. И таких историй — тысячи».

Книгу отличают скрупулезный анализ фактов и одновременно простота и доступность их изложения. Также следует отметить относительно небольшой объем, не перегружающий читателя информацией. Возможно, кое-что из изложенного будет вызывать у вас сомнения, но бесспорно одно: это прекрасная, искренняя книга, которая стоит прочтения.

книжка: Руденко С. В. Бій за Київ

Руденко С. В. Бой за Киев. - Харьков: ИД "Фабула", 2023. - 208 с. - Серия "HISTORY", Фото: fabulabook.com

Сергей Руденко – ведущий телеканала "Еспресо", автор книг об окружении Ющенко, Януковича, Тимошенко. В 2021 году в Украине вышла его книга "Зеленский без грима". В 2022 году эта работа была переведена 25 странами мира. Изданная в Германии книга вошла в список бестселлеров журнала Spiegel.

Сергій Руденко

Культура
Киевщина
Сергей Руденко
новости Киева
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