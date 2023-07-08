А то, как почитаю комментарии к отдельным постам, так ужас берет, насколько "колониальные" флешбеки у людей не прошли.

Да, государство может быть неэффективно и коррумпировано (как и другие структуры общества).

Но если бы государственная система — несовершенная и больная — упала 2014 или 2022, мы вернулись бы в состояние УПА и Украины 1945. Оккупированной страны, борьба которой благородна, но безнадежна.

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Если бы государственная система — несовершенная и больная — упала 2014 или 2022, мы вернулись бы в состояние УПА и Украины 1945. Оккупированная страна, борьба которой благородна, но безнадежна

И никакие "параллельные структуры" ситуацию не спасли бы. Даже отличные украинские волонтеры и самоорганизованные добровольцы.

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А что было бы с порядком и законностью — можно посмотреть на "ЛНР" — "ДНР" до войны. Даже западные партнеры поняли, что значительно переоценивали масштабы коррупции и составляющие failed state в украинских реалиях.

Может, пора все же это и нам самим признать? Нет, не для того, чтобы признать наше государство идеальным. А чтобы правильно определить его болезни. И лечить их.

Если вы повторяете формулу "государство - враг" - вы что-то не то делаете

Ну и так, если вы повторяете формулу "государство — враг" - вы что-то не то делаете. Потому что украинская государственность – страшный сон для наших реальных врагов.

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Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

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