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OPINION

О танце на граблях, военных в парламенте и критериях выбора

21 декабря, 2022 среда
14:03
Мнение

Этот текст на непопулярную тему и многим не понравится, но если работать над ошибками, следует рассчитывать на качественные изменения

Вижу, как украинцы снова попадают в капкан своих иллюзий и наивности. Недавно, в 2019 году, народ решил, что если выбрать не системного политика, а впоследствии в депутаты избрать любого, кто пообещает "сказку сделать былью" и раньше не был нардепом, то качество жизни в Украине вырастет, а все проблемы будут решены. В общем, выбрать решили не компетентных, умных и порядочных, а по названию. И выбрали "слуг". Но в итоге в ВР пришли коррупционеры, лжецы, наркоманы, бандиты, фрики, насильник и пророссийские мрази, считавшие себя господами, а народ обслугой. А народ хотел наоборот, чтобы были те, кто будет менять жизнь к лучшему. И не свою личную жизнь, а жизнь всех граждан. К сожалению, снова ошиблись.

Бывает, что болезненный опыт не дает результатов и люди прыгают на грабли снова и снова. Именно эта аналогия приходит мне в голову, когда я слышу обобщенные слова или ультимативные выводы, что нужно обязательно во власть избрать военных и волонтеров и все наладится

Обычно, когда люди наступают на грабли и они бьют их по лбу, делают выводы и повторно не наступают. Не наступают, если у них есть мозги. Но бывает, что болезненный опыт не дает результатов и люди прыгают на грабли снова и снова. Именно эта аналогия приходит мне в голову, когда я слышу обобщенные слова или ультимативные выводы, что нужно обязательно во власть избрать военных и волонтеров и все наладится. Мол, военные, пройдя войну, смогут исправить, наладить и наказать всех негодяев.

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Это очень наивная позиция. Военные такие же люди, как и все остальные. В армии есть не только умные, профессиональные и порядочные, но и тупые, некомпетентные и безнравственные. Армия – это отражение общества. В армии есть все, как и в обществе. Есть честь и подлость. Есть трудолюбие и кумовство. Есть героизм и трусость. И те, кто сегодня находится в окопе, могут это подтвердить. Поэтому в парламент нужно выбирать не только за китель, но и за знания, мозги, компетенции и нравственность. Иначе получим парламент, полный Надь Савченко и персонажей не лучше.

Кстати, это и о волонтерах. Волонтеры есть разные. Как и военные. И хороший волонтер или военный – это еще не хороший политик. Нужны знания, опыт, мировоззрение, государственное мышление, независимость, готовность работать на государство и будущее, а не на кукловодов или собственный карман.

В парламент нужно выбирать не только за китель, но и за знания, мозги, компетенции и нравственность. Иначе получим парламент, полный Надь Савченко и персонажей не лучше.

Но большинство считает, что панацея как раз в форме, а не в содержании. Большинство не понимают того, что военных будут тянуть себе в списки все, кто хочет получить бенефиты. И если не избавиться от иллюзий, то потом снова украинцы будут лить крокодильи слезы и спрашивать у небес, почему они снова ошиблись. Вспомните партию "Голос". У многих была надежда на них. В результате часть из них расплакалась, их лидер снова ушел из ВР, часть продалась, остальные стали серыми тенями. Отдельно стоит, пожалуй, только воюющий Роман Костенко.

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Я считаю, что в ВР должны быть воевавшие за Украину. Это один из фильтров. Но я считаю, что их нужно выбирать за компетентность, порядочность и все вышеупомянутое. Это должны быть юристы, экономисты, политики, дипломаты. Должны быть специалисты по сферам образования и медицины. Должны быть эксперты в управлении, IT и гуманитарной сфере. А еще должны быть эксперты по обороноспособности государства. Но надо помнить, что если на айтишника надеть форму, то он не станет военным экспертом. Нужны профильные специалисты во всех сферах с профильным образованием и знаниями. Арестович ведь тоже подполковник, но тот еще вояка. Нет кого-то среди военных? Нестрашно. Они есть среди гражданских. Так что есть из кого выбирать. Главное - выбирать не по внешнему бравому виду, а по знаниям, разуму, порядочности и всему остальному. Узнать программу кандидата, как он будет ее реализовывать, с кем, сколько это будет стоить. И уже на основании этого делать выбор.

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Надо помнить, что если на айтишника надеть форму, то он не станет военным экспертом. Нужны профильные специалисты во всех сферах с профильным образованием и знаниями. Арестович ведь тоже подполковник, но тот еще вояка

Я не хочу возвращаться в ВР и не буду избираться. Но я хочу жить в Украине. И от того, кого выберут, зависит то, какая жизнь будет в Украине и сможем ли мы ее восстановить. Будет ли после войны жизнь или прозябание. Поэтому я заинтересован в избрании качественной ВР. А вот кого выберут – зависит от вас. Всё в ваших руках. Главное помнить, что нужно критически мыслить и анализировать, а не впадать в эмоции. Тогда шанс на избрание качественного парламента будет выше.

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Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

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