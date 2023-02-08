Суровая правда глобального бытия в трех пунктах:

1. Плохое управление (автократия, коррупция, произвол) – это правило, а хорошее управление (демократия, прозрачность, права человека) – исключение.

2. Бедность (или всего общества, или же вопиющее неравенство между слоями) – это правило, богатство (общее или же низкий коэффициент Джини) – исключение.

3. Война (+внутренние конфликты и бандитизм) – это правило, мир (+внутреннее согласие) – исключение.

Правило поддерживает себя само (из-за особенностей человеческой природы), за исключением всегда следует бороться, и никакие приложенные усилия не гарантируют, что в будущем правило не возобладает.

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Правило поддерживает себя само (из-за особенностей человеческой природы), за исключением всегда следует бороться, и никакие приложенные усилия не гарантируют, что в будущем правило не возобладает.

Поэтому удивительно не то, что мы живем хуже, чем хотелось бы. Настоящее чудо в том, что мы живем получше, чем могли бы.

Однако если история и учит чему-нибудь, так это потому, что всегда может быть хуже.

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Об авторе: Сергей Громенко, журналист, эксперт по вопросам безопасности

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