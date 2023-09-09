О судьях и закрытых декларациях
Закрытием деклараций депутаты поставят под большой удар судебную реформу
Ибо кроме депутатов декларации заполняют еще и судьи и кандидаты на должности судей. Первых должны закончить проверку примерно 2000, последних будет минимум несколько тысяч на ~2500 вакансий.
Так вот.
Проверка деклараций в оценке добродетели судей занимает центральное место.
Если судья в прошлом году получил в собственность хоть Софию Киевскую, хоть королевство Лихтенштейн, мы этого никогда не узнаем, если декларации будут закрыты. Полагаться придется в этом вопросе исключительно на добродетель, усердие и ресурсы узкого круга "уполномоченных органов".
Читайте также:Конец эпохи одних олигархов, начало эпохи других
Ну или узнаем, но уже когда они на ближайшие лет 30 займут какие-то важные посты в судебной власти.
Сейчас, с таким количеством вакансий в судах — без преувеличения исторический шанс: мы либо очень сильно обновим и изменим систему, либо зацементируем еще минимум на поколение.
С закрытыми декларациями именно в этом году вероятность второго сценария сильно растет.
Об авторе. Михаил Жернаков, соучредитель и председатель правления Фонда DEJURE.
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.19
- EUR Покупка 40.22Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное