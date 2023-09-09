Ибо кроме депутатов декларации заполняют еще и судьи и кандидаты на должности судей. Первых должны закончить проверку примерно 2000, последних будет минимум несколько тысяч на ~2500 вакансий.

Так вот.

Проверка деклараций в оценке добродетели судей занимает центральное место.

Если судья в прошлом году получил в собственность хоть Софию Киевскую, хоть королевство Лихтенштейн, мы этого никогда не узнаем, если декларации будут закрыты. Полагаться придется в этом вопросе исключительно на добродетель, усердие и ресурсы узкого круга "уполномоченных органов".

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Ну или узнаем, но уже когда они на ближайшие лет 30 займут какие-то важные посты в судебной власти.

Сейчас, с таким количеством вакансий в судах — без преувеличения исторический шанс: мы либо очень сильно обновим и изменим систему, либо зацементируем еще минимум на поколение.

С закрытыми декларациями именно в этом году вероятность второго сценария сильно растет.

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Об авторе. Михаил Жернаков, соучредитель и председатель правления Фонда DEJURE.

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