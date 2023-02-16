Никогда такого не было, и вот снова: американская WP с любовью и в деталях сеет измену о вашингтонской "усталости от Украины". А все для того чтобы объяснить, что Киев должен сдать Бахмут, а потом договариваться с кремлем о разделе Украины. Проследите за "красотой игры".

Администрация Байдена все четче заявляет украинским властям: в войне наступает решающий момент, ВСУ должны обеспечить максимальные успехи на поле боя, пока получают высокие объемы западной помощи.

Администрация Байдена все четче заявляет украинским властям: в войне наступает решающий момент, ВСУ должны обеспечить максимальные успехи на поле боя, пока получают высокие объемы западной помощи.

Последний военный пакет дает самые лучшие шансы переломить весной ход конфликта. В будущем ситуация может и не быть столь безнадежной: некоторые республиканцы настроены на сокращение поддержки Украины, и Европа может снизить темпы обеспечения оружием. "Мы будем и дальше им объяснять, что не способны делать абсолютно все в течение неопределенного времени", — анонимный высокопоставленный чиновник американского правительства.

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Дальше – вишенка на торте:

Между США и Киевом наметились некоторые разногласия по ведению боевых действий. ВСУ тратят большие ресурсы на защиту города Бахмут. Но американские военные аналитики считают нереалистическим намерение одновременно удерживать Бахмут и начинать большое весеннее контрнаступление для возвращения более важной, с точки зрения США, территории, пишет газета. Читай: Донбасс надо сдать.

Публикация WP совпадает с видением некоторых политиков в окружении Байдена, но противоречит генеральной логике действий президента США

Американская разведка считает, что украинской армии пока не по силам освобождения хорошо укрепленного Крымского полуострова. Подобные разногласия между возможностями и желаниями Украины породили в Европе опасения, что война может продолжаться до бесконечности.

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И финалочка: сотрудники Байдена пытаются делать все, чтобы Украина в ближайшее время сумела отвоевать как можно больше территории, а затем смогла начать с РФ переговоры, заключает WP.

Ну-ну. Эта публикация совпадает с видением некоторых политиков в окружении Байдена, но противоречит генеральной логике действий президента США.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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