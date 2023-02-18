О странном"большевизме"
В Украине распространяется пропаганда классовой ненависти
Есть одна тенденция, которая меня очень напрягает.
Это рост пропаганды классовой ненависти. Прям постоянно богатые и даже относительно богатые противопоставляются бедным.
И очень часто там где не надо.
Причем я понимаю, когда кто хочет разоблачить коррупционера. Окей. Украл. Доказывайте.
Но вот: посмотрите на какой машине он ездит, а посмотрите какой у него дом, уже дошло до "блин, да у него ноутбук дорогой, а вы же не можете себе такой позволить". И не только когда речь идет о госслужащих (даже когда раньше они занимались бизнесом). Уже к бизнесу и менеджерам начали приставать.
Но нет, уважаемые большевики, когда вы апеллируете к качеству жизни и потребления, вы не ненависть к коррупционерам питаете, а ненависть к любому, у кого есть деньги и соответствующий уровень потребления. Даже если он их заработал совершенно честно.
Неуважаемые большевики, когда вы апеллируете к качеству жизни и потребления, вы не ненависть к коррупционерам питаете, а ненависть к любому, у кого есть деньги и соответствующий уровень потребления. Даже если он их заработал совершенно честно
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У Украины нет адекватного будущего, если бизнес и высококвалифицированная работа не будут уважаться. Ибо, чтобы перераспределять национальное богатство от богатых к бедным, нужно, чтобы было что перераспределять.
А у нас очень бедная страна. Не "ограбленная", а именно бедна. С очень простой экономикой. С низким процентом реально продуктивных людей, способных создавать добавленную стоимость.
И здесь бы объявить национальной идеей, кроме победы над Россией, честное обогащение, а часть общества уже за людьми с дорогими ноутами и флагманскими смартфонами бегает.
Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики
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