Буду категоричной. О "списках желаний". Поэтому жалостливым и полным сострадания к "женщине, которая просто мечтала", можно дальше не читать.

Если бы мне пришлось выбирать между этикой и общественно важной информацией, я выбрала бы общественно важную информацию.

Я сто раз писала и мне не трудно еще раз повторить: чиновники, власть имущие, выбирая все прелести должности и власти, получают также все минусы, связанные с этим.

Журналисты не несут ответственности за фотографирование процессуальных лиц. Более того, журналисты имеют право не обнародовать свои источники информации. Зато не поверите, журналисты могут обнародовать сплетни, если они вызывают общественный резонанс. Есть даже соответствующее решение Европейского суда по правам человека.

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Если кто-то планы пишет на год и в кабинете развешивает, чтобы "заработать 1 миллион долларов" в должности, которую из своих налогов финансируют граждане Украины, если судья в своем кабинете принимает "гадалок и магов", чтобы те "напрочили" хорошую карьеру , то это не о "грязном белье". Это о том, что у них в головах, и что они творят на своих должностях

И если кто-то планы пишет на год и в кабинете развешивает, чтобы "заработать 1 миллион долларов" в должности, которую из своих налогов финансируют граждане Украины, если судья в своем кабинете принимает "гадалок и магов", чтобы те "напрочили" хорошую карьеру, то это не о "грязном белье". Это о том, что у них в головах, и что они творят на своих должностях.

И у меня плохая новость для тех, кто думает, что самое обнародование "записок" позволит избежать наказания. Им другое позволит его избежать.

Через сутки я уже начиталась, что:

"бедную женщину затравили за ее мечты" – а то не мечты, то бизнес-план как на лохах наживаться;

"ее специально злили, потому что другого человека на должность хотят" - будто кому-то мешает туда назначать, кого угодно;

"что не факт, что она писала" - без комментариев;

"специально устроили шум-гам, чтобы имитировать борьбу с коррупцией" – не исключено.

Меня очень злит сентенция, что "журналисты виноваты". Они совершают безобразия и преступления, а виноваты те, кто об этом пишет. Ну, блин!

Что касается этики. Неэтично было всей страной наблюдать, как Журавель умирал. И ничего не делать. Неэтично было Лукашенко звонить по телефону и рассказывать, что у него там "вагнеровцы". Неэтично было самолетом Патрушева в страну возвращаться

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В нашей стране как раз куча резонансных расследований проводилась после того, как об этом писали медиа.

Что касается этики. Неэтично было всей страной наблюдать, как Журавель умирал. И ничего не делать.

Неэтично было Лукашенко звонить по телефону и рассказывать, что у него там "вагнеровцы".

Неэтично было самолетом Патрушева в страну возвращаться.

Неэтично было на шашлыки звать и призывать сидеть дома, чтобы через несколько дней погибнуть.

Неэтично было бросить Херсон и положить в Сиреневой роще три десятка молодых ребят, ушедших спасать город от танков практически голыми руками.

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Об авторе. Зоя Казанжи, журналистка.

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