Но этот факт основывается не просто на текущем субъективном отношении, а на крепком фундаменте собственных стратегических, на несколько десятилетий минимум, интересов двух 1,4 миллиардных стран. Согласитесь, основания для избрания стороны в противостоянии более чем серьезны.

Но, конечно, критиковать эту позицию нужно, мы должны это делать, как и союзники. Однако когда сколь угодно жесткую критику обнародует независимый эксперт, журналист, аналитик – это нормально, это не затрагивает сферу дипломатии. Китай и сам разрешает и полностью одобряет и гораздо более жесткую (и совершенно неконвенциональную) критику и США, и ЕС, и России, и других — но из неофициальных источников.

Однако когда столь "низкую критику" (по факту – просто публичное унижение) позволяет себе представитель государственного аппарата, чиновник или представитель дипломатических кругов – это уже воспринимается как публичное преднамеренное оскорбление. Тем более в контексте менталитета стран Востока.

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Конечно, критика и даже унижение там более чем допускается и в межгосударственных отношениях – но если хочешь, то поступай так, как требуют их нормы. Внешне это должно выглядеть как специфический растянутый и очень запутанный комплимент – но с прошитыми намеками, настолько грубыми, что даже откровенный плевок был бы не столь обидчив. Тогда все в порядке. Все будет воспринято как должно. В ответ придет такой же комплимент.

В любой другой форме подобные слова воспримутся как прямое оскорбление и вызов – даже если обе стороны в курсе, что там 99% правды (а тут и того нет: все же очень значительная часть высокотехнологичной продукции на планете производится Китаем, значительная часть ИТ-. разработок идет на аутсорсинг в Индию, последний саммит G20 рассматривал перемещение глобального центра производств именно из Китая в Индию – то есть, и там, и там базис, в том числе тот "интеллектуальный уровень" работников и инженерного персонала, достаточный).

Это другая парадигма, совершенно отличная от западного прагматизма "главное не слова, а дела". Для Востока слова смыслы – такая же часть реальной политики, как и дела.

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В межгосударственной сфере для Востока это часть обязательного ритуала: вы встретились и перед тем, как перейти к разговорам об очень серьезных вещах, вы определенное время обмениваетесь комплиментами с очень многослойными смыслами (а после этого этапа можно хоть кровь пускать друг другу – ритуал соблюден). Эти комплименты в частности расставляют стартовые позиции в переговорах. Хотя на стадии "обмена комплиментами" все переговоры могут и провалиться – если будут обозначены абсолютно неприемлемые позиции, не допускающие договоренностей и компромиссов.

Так что последствия этого, конечно, будут и непосредственно для Украины, и для союзников. И последствия малоприятны.

Хотя "хорошие русские" в своих эфирах, конечно, скажут, что все правильно сделал, так и надо!

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

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