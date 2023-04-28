Давайте сначала цитату. На вопрос, что будет, если Зеленский не пойдет на второй срок, Антипович сказал: "Это страшный вопрос. Я, глядя на какие-то рейтинги доверия, я понимаю, что там пустота. Если он не идет, то там – никого. У меня есть все рейтинги доверия людей, которых как-то можно мерить. Это нужно – для того чтобы президент не пошел на выборы, – он уже должен готовить преемника. Потому что это государство просто в тартарары развалится, если он не пойдет на выборы. Это моя точка зрения".

Что я должен об этом сказать?

1. Украина доказала свою жизнеспособность и независимость своего выживания от конкретных фамилий на должностях. У нас было 6 президентов, более 20 глав Кабмина, а других ТОП-чиновников не счесть. Но ни без одного из них Украина не умерла бы. Ибо государственный механизм и общества устроены гораздо сложнее, чем часто кажется непосвященному наблюдателю. И потому Украина уцелела весной 2014 года, и поэтому держится в условиях полномасштабной войны. Я не собираюсь обесценивать достижения или игнорировать провалы Турчинова (и.о.), Порошенко, Зеленского, но страна уцелела преимущественно не их усилиями. Республика — а мы республика — это и общее дело ее граждан.

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Государственный механизм и общества устроены гораздо сложнее, чем часто кажется непосвященному наблюдателю. И потому Украина уцелела весной 2014 года, и поэтому держится в условиях полномасштабной войны

2. Украинское общество и украинский избиратель ни разу не разочаровали — цикл "захвата" кем довольно короткий. И Владимир Александрович, хотя вполне может переизбраться на второй срок, если после войны не продемонстрирует чудес (а он не продемонстрирует, потому что это невозможно) довольно быстро потеряет уровень безусловной поддержки, который сейчас определяется экстраординарными обстоятельствами. Как он уже терял рейтинг – системно – до 24 февраля.

3. Коренное отличие украинского общественно-политического строя от русского в том, что в России заправляют баллом персоналии, а в Украине архетипы. Украинские выборы почти всегда выигрывает "чудоносец". Обещающий "шаги навстречу людям", "бандитам — тюрьмы", "жить по-новому" или все сразу. И быстро. А проиграют выборы они же, но в качестве "беспринципных барыг" уже другим "чудоносцам". Да, требования украинских избирателей часто довольно инфантильны, но украинцы привязываются не к персоналиям (чаще всего), а к собственным ожиданиям. Часто завышенных, но вполне понятных.

Коренное отличие украинского общественно-политического строя от российского в том, что в России заправляют баллом персоналии, а в Украине архетипы

Поэтому, даже если Владимир Зеленский перед следующими выборами президента скажет, что поедет отдыхать от президентства и заниматься семьей, его место очень быстро займут другие. Которые так же (как и он когда-либо) могут быть совершенно неожиданными для текущего наблюдателя кандидатами.

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Да, и даже если мы говорим о его втором сроке. Люди почти никогда не голосуют за предыдущие достижения. Люди голосуют, основываясь на обещаниях будущего — светлого (которого можно достичь, если поддержать кандидата) или темного (которого можно соответственно избежать). Люди голосуют на основе мечтаний и страхов, коротко говоря. А сумеет Зеленский после войны предложить лозунги, в которые снова поверит избиратель — открытый вопрос. И уровень ситуативного доверия здесь совсем ни при чем.

Украина лучше, чем очарование кем-либо. Не важно как его фамилия. Зеленский. Порошенко. Петренко. Или Иваненко.

И потому читать то, что я прочитал от уважаемого социолога о "трагедии, потому что за ним — пустота" - в высшей степени удивительно.

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Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

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