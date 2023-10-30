1. Как автор написанного летом романа "Сегодня", повествующего о жизни двойников Путина, расселенных по разным резиденциям в России; о его охранниках; Пригожине и других приближенных, после публикации одного из российских телеграмм-каналов о смерти диктатора, я получил много сообщений с просьбой высказаться. Ведь многое из того, о чем говорят, есть в моей книге.

Во-первых, мне приятно, что мой роман читают внимательно. Во-вторых, я, безусловно, изучил фактаж о его здоровье, образе жизни и окружения, однако отнюдь не претендую на экспертность, поскольку непосредственных источников информации о непубличной стороне реальных обстоятельств у меня не было. Поэтому это общие наблюдения человека, который внимательно следит за новостями и их анализирует, не более.

2. Конечно, Путин, как и любой человек, когда-нибудь умрет. Какой бы тщательный и постоянный уход врачей он не получал, однако время безжалостно ко всем одинаково. Дрожание ног, старческие руки и шея, постоянные подкачки — все это выдает возраст. Для того в демократических странах существует избирательное законодательство, чтобы голосующий обращал внимание и на такие вещи. Политики всегда до последнего скрывают свои слабости. Поэтому, будьте уверены, что после смерти Путина нас немало порадует список его болезней. И да, за ним действительно возят чемоданчик для фекалий и мочи именно для того, чтобы никто не узнал правды о настоящем положении дел.

3. Есть ли у него двойники? Не буду детально анализировать способы подготовить двойников, в романе описаны некоторые версии, скажу лишь, что выделил для себя два типа: те, кто приобрел сходство после пластических операций, и те, кто гримируется или пользуется специально созданными высокотехнологичными силиконовыми масками. Каждый такой человек должен понимать свою задачу, иметь готовящих людей, жить в специально изолированном месте, выезжать из него исключительно тайно и т. п. Это — сложная операция.

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И да, я считаю, что было как минимум две ситуации в последнее время, когда были использованы двойники. Первая — визит в Мариуполь, сложный с точки зрения безопасности, когда человек, похожий на Путина, вел себя неадекватно и делал характерные движения, присущие актерам, чтобы поправить маску, когда сползает с лица. Вторая – еще более выразительная. После марша Пригожина состоялся визит в Дагестан. Здесь исполнитель роли Путина вел себя экзальтированно: от трапа самолета всем пожимал руки, обнимал охранников, военных, обычных граждан, совсем не боясь толпы. И это точно тот же человек, который от ближайшего окружения держит расстояние в шесть метров за рабочим столом?

4. Конечно, иметь двойников — не только значительные хлопоты по организации проживания, работы, обучения и предупреждения потенциального утечки информации. Это и постоянное предчувствие заговора, к которому может прибегнуть кто-либо из тех, кто сможет двойника контролировать. В моем романе есть несколько ситуаций, показывающих, чего можно ожидать от разных людей, играющих роль президента России. Среди сегодняшней конспирологии — хранение тела умершего в морозильнике (в своем романе я предполагаю, что от тела сразу попытаются избавиться), содержание под контролем врачей в резиденции на Валдае (именно в этой резиденции в романе "Сегодня" и работают врачи, хотя герои действуют в других местах, а Валдай я выбрал из-за близости к Киеву), попытки окружения скрыть смерть.

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В этом случае конспирологическая версия выглядит достаточно неубедительной. Но невозможно просчитать все варианты развития событий. Важно понять, кто именно из окружения Путина может быть заинтересован в захвате власти в России и каким путем.

5. Конкуренция за место под солнцем там – предмет отдельного исследования для наших и западных спецслужб. Останется ли Россия агрессивной в случае смерти Путина? К сожалению да. Они (власть) приспособились и приспособили население к агрессивной войне, изоляции, потере свободы слова и другим правам человека. Это немаловажная деталь. Однако любая смерть лидера в тоталитарном государстве — землетрясение. И мы должны им пользоваться.

6. Да, я пишу и следующую книгу об этом. Она не связана напрямую с событиями "Сегодня". В новом романе говорится о реакции России на смерть и погребение Путина, которое, по сюжету, состоится 9 мая следующего, 2024 года. Каждый художественный текст — попытка заглянуть в Универсум возможных вариантов будущего, — обращает внимание на тему. Но за происходящим сейчас с этими публикациями, подозреваю, стоят сами российские спецслужбы, которые изучают реакцию российского общества или его конкретных членов на такие вбросы.

7. Для нас главное – иметь свой план действий на случай смерти преступника. И я уверен, что наша разведка, другие спецслужбы, международники, политическое руководство уже имеют условные конверты на случай, если одна из таких публикаций окажется правдивой.

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Об авторе. Александр Красовицкий, украинский издатель, генеральный директор и основной владелец издательства "Фолио".

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