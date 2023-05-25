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OPINION

О символизме предоставления Украине F-16 для Путина

Виктор Андрусив
25 мая, 2023 четверг
08:00
Мнение

История с F-16 очень похожа на историю с танками Абрамс и Леопард

Сначала нам говорят категорическое нет, потом позиция становится мягче, потом начинают подготовку кадров и потом дают. Почему Запад действует таким образом?

Дело в том, что выход на новый уровень оружия в первую очередь является сигналом для России. Я напоминаю, что ключевая стратегия для Запада – это заставить Россию признать, что она не сможет выиграть, и сесть за стол переговоров. Поэтому предоставление пакетов вооружения и формат этого предоставления является попыткой убедить Путина, что шансов мало. А когда Путин показывает, что на него это не действует, мы получаем оружие.

F-16 является попыткой показать Путину бесперспективность будущих военных кампаний. Кремль уже сегодня не способен на наступательные операции, но перспектива Украины получить F-16 означает, что такие шансы он потеряет и на осенне-зимнюю кампанию

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По состоянию на сегодня F-16 является попыткой показать Путину бесперспективность будущих военных кампаний. Кремль уже сегодня не способен на наступательные операции, но перспектива Украины получить F-16 означает, что такие шансы он потеряет и на осенне-зимнюю кампанию, если вдруг накопит силы.

Важно, что эта бесперспективность, среди прочего, должна действовать на окружение Путина, которое должно задуматься, куда все это идет?

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Об авторе. Виктор Андрусив, политический и общественный деятель, аналитик и публицист

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военные силы Украины
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F-16
помощь Украине
оружие для Украины
наступление ВСУ
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