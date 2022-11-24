Интересно, что сказал венгерский посол в нашем МИДе, объясняя это заигрывание с имперскостью со стороны не простого гражданина, а политика страны-члена ЕС и НАТО? Такое поведение, да еще на фоне атак России на всю объединенную Европу, нельзя игнорировать. Пора всем соседям Венгрии, разделяющим европейские ценности и к которым у нее постоянно есть дело, совместно искать способ остановить Будапешт в его подыгрывании Москве. Уверена, что такой механизм при желании можно найти и на уровне ЕС, и НАТО, заручившись поддержкой также руководства институтов, которое сейчас четко подчеркивает, как важно вернуть ценности в политику.

Также нужно дать честный ответ на важный вопрос: чем же продиктовано блокирование Венгрией эффективных санкций ЕС против РФ с одной стороны и пакета помощи Украине на 18 млрд евро – с другой?

Еще противнее пытаться решать внутренние проблемы за счет помощи Украине, помогать россиянам избегать ответственности и при этом быть частью свободного мира, против которого россияне и воюют

В ходе заседания ПА НАТО в Мадриде были с венгерскими коллегами откровенные дискуссии об этом. Они требуют понять их, мягко говоря странные аргументы, но очень раздражаются, когда мы приводим свои – прежде всего моральные.

Читайте также: Орбан стал союзником Путина в войне против Украины

Ценой жизней своих лучших людей мы защищаем покой всей Европы. Омерзительно этого не видеть и уговаривать нас поверить в параллельную реальность, когда рядом идет реальная ужасная война, в которой решается судьба цивилизации.

Еще противнее пытаться решать внутренние проблемы за счет помощи Украине, помогать россиянам избегать ответственности и при этом быть частью свободного мира, против которого россияне и воюют. Это очевидное несоответствие должно быть наконец устранено.

Источник

Об авторе: Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат Украины.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.