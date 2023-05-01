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OPINION

О секретной миссии Папы Франциска

Вадим Денисенко
1 мая, 2023 понедельник
14:01
Мнение

В Будапеште, помимо встреч с Орбаном и епископом РПЦ Алфеевым, понтифик выполнял еще и секретную "миротворческую" миссию.

Миротворческая миссия Папы Римского. Что нужно об этом знать

1. Заявление о секретной миротворческой миссии появилось после будапештской встречи Папы с премьером Венгрии Орбаном и епископом РПЦ Илларионом Алфеевым, бывшим главным дипломатом русской церкви. Важно обратить внимание, что перевод этого иерарха в Будапешт многими воспринимался как опала. И даже некоторые начали его вписывать в круг "хороших россиян". Но мы должны четко понимать — он высокопоставленный работник одной из российских разведок и его нынешняя миссия как раз и состоит в том, чтобы с позиций "хорошего россиянина" иметь возможность участвовать в таких переговорах.

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2. Папа римский не воспринимается Путиным всерьез. Но, будучи леваком и даже сторонником СССР, Франциск нужен Москве для продвижения именно российских нарративов в католических странах, не входящих в "пояс коллективного Запада".

Папа римский не воспринимается Путиным всерьез. Но, будучи леваком и даже сторонником СССР, Франциск нужен Москве для продвижения именно российских нарративов в католических странах, не входящих в "пояс коллективного Запада"

3. С большой долей вероятности мы можем говорить, что в ближайшее время мы увидим какие-то проявления этой самой секретной переговорной миссии. Наверное, это будет связано с обменом пленных (здесь Папа выступит как белый голубь мира).

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4. Но мы должны все понимать: все, что делает русская светская и церковная дипломатия на этом фронте – это не о мире. Это исключительно о создании антизападной коалиции и раскола коллективного Запада, где одну из ключевых ролей должен сыграть Папа римский.

Все, что делает русская светская и церковная дипломатия на этом фронте, – это не о мире

5. Что касается Украины, то нам просто нужно с трезвой головой смотреть на все эти процессы. Ничего экстраординарного не происходит.

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Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

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