В последние дни много говорят о новом секретном оружии россиян. И о том, как они будут по-новому воевать.

Так вот, я хочу вам сказать: это полный бред. Не верьте этому. Европа уже замерзла, Суровикин уже погасил нашу энергосистему, а цирконы уже уничтожают планету...

Читайте также: Словами о "кузькиной матери" войны не выиграют

Это полный бред. Не верьте этому. Европа уже замерзла, Суровикин уже погасил нашу энергосистему, а цирконы уже уничтожают планету...

Читайте также: Россияне хотят чуда

К сожалению, их война – это уничтоженный дом в Днепре. И это их единственная стратегия: ничего нового они не покажут.

Кроме одного: я впервые за 10 месяцев войны с уверенностью считаю: у них скоро начнутся локальные социально-экономические беспорядки. Пока не глобальные, а именно локальные беспорядки. Поэтому им и нужно испугать нас чем-нибудь.

Поэтому русский корабль и за текстом…

Источник

Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.