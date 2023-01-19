О секретном оружии россиян
Не верьте этому. Европа уже замерзла, Суровикин уже погасил нашу энергосистему, а цирконы уже уничтожают планету...
В последние дни много говорят о новом секретном оружии россиян. И о том, как они будут по-новому воевать.
Так вот, я хочу вам сказать: это полный бред. Не верьте этому. Европа уже замерзла, Суровикин уже погасил нашу энергосистему, а цирконы уже уничтожают планету...
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Это полный бред. Не верьте этому. Европа уже замерзла, Суровикин уже погасил нашу энергосистему, а цирконы уже уничтожают планету...
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К сожалению, их война – это уничтоженный дом в Днепре. И это их единственная стратегия: ничего нового они не покажут.
Кроме одного: я впервые за 10 месяцев войны с уверенностью считаю: у них скоро начнутся локальные социально-экономические беспорядки. Пока не глобальные, а именно локальные беспорядки. Поэтому им и нужно испугать нас чем-нибудь.
Поэтому русский корабль и за текстом…
Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.
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