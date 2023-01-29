Самый большой страх украинцев сегодня – что после войны все будет, как было до войны. Потому что это значит, что все бесполезно.

Именно сейчас пора говорить об Украине после победы. На то есть четыре причины.

1. Картинка будущего важна всем нам, потому что она мобилизует и направляет социальную энергию, особенно когда люди падают духом.

2. Картинка будущего Украины важна для наших международных партнеров, чтобы понимать, на что они дают деньги.

3. Картинка будущего особенно важна для тех, кто уехал, потому что на основе нее они будут принимать решения, возвращаться или нет.

4. Окно возможностей будет коротким, нужно быть полностью готовым.

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Вот почему три десятка аналитических центров разработали объединенными усилиями документ "Украина после победы". Вот почему сейчас начались диалоги по десяткам направлений публичной политики, чтобы завершить разработку полного спектра policy papers послевоенной Украины. Вот почему более 220 общественных организаций подписали "Луганскую декларацию" - манифест об основных принципах послевоенной политики, а сейчас присоединились к этим разработкам.

Украина должна сохранить демократию, потому что именно благодаря демократии Украина устояла под ударом. Главное - не превратиться в маленькую копию России, потому что это будет означать, что Путин победил. Убить дракона – и не стать драконом самому

Главное – Украина должна сохранить демократию, потому что именно благодаря демократии Украина устояла под ударом. Главное — не превратиться в маленькую копию России, потому что это будет означать, что Путин победил. Убить дракона – и не стать драконом самому.

Но сегодня должно было говорить о будущем Украины. Надо еще говорить о будущем России.

Что такое украинская победа? По Лидделлу Гарту, победа — это мир лучше предыдущего, по крайней мере с вашей точки зрения.

Тогда получается, что восстановление статус-кво 2013 года не является победой, — ведь это мир не лучше предыдущего, а такой же, как предыдущий. Ведь остаются агрессивные русские элиты, отравленный ненавистью и желанием мести русский народ, остаются армия, ВПК, телевидение. Это не мир, а перемирие перед второй войной.

Значительная часть украинского общества думает о послевоенной России в терминах рва с крокодилами. Но ракеты беспрепятственно перелетают через крокодилов, и так будет всегда, пока у России есть ракеты.

Восстановление статус-кво 2013 года не является победой, ведь это мир не лучше предыдущего, а такой же, как предыдущий. Ведь остаются агрессивные русские элиты, отравленный ненавистью и желанием мести русский народ, остаются армия, ВПК, телевидение. Это не мир, а перемирие перед второй войной

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Скажем прямо: пока Россия является империей, Украина будет под угрозой.

Сейчас на Западе слышны голоса, что мир и правосудие несовместимы. На самом деле, без правосудия не будет мира, а без мира не будет правосудия. Наш лозунг – никогда снова, а это означает не только правосудие (наказание за преступления, возмещение ущерба и т.п.), но и кардинальные изменения в самой России – деколонизация, демилитаризация и т.п., а также мировые изменения – перезагрузка международной архитектуры безопасности, а также преодоление стереотипов и российского влияния в западной политике и даже изменение мирового энергетического баланса и ресурсного подхода к экономике, что дает геополитическую силу нефтяным автократиям.

Украина и ее союзники – ведущие демократии должны понять, как выглядит мир после российского поражения. Ибо пока неясно, как выглядит мир после войны, война не завершится. Путь только один – деколонизация последней империи и мирная реконструкция постимперского пространства.

Источник

Об авторе. Валерий Пекарь, преподаватель Киево-Могилянской академии

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