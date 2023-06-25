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OPINION

О рейтинге украинских спецслужб

Евгений Магда
25 июня, 2023 воскресенье
10:04
Мнение

Если рейтинг лучших армий мира публичен, то рейтинг специальных служб обычно остается закрытым

Собственно, критерии присутствия там ясны — боеспособность и эффективность. Если Вторая мировая была отмечена масштабным противостоянием спецслужб третьего рейха и антигитлеровской коалиции, то российско-украинская война продемонстрировала очень интересные тенденции:

- Российские ФСБ и ГРУ оказались не в состоянии адекватно оценить ситуацию в Украине, что повлекло за собой провал плана блицкрига, который вынашивал Кремль.

Если вспомнить, что после распада СССР российские спецслужбы безоговорочно доминировали на постсоветском пространстве, то провал российских "майоров прониных" становится еще более грандиозным и поразительным.

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– СБУ сумела перестроить работу на ходу, существенно повысить собственную эффективность и нарастить доверие к себе обычных граждан.

– ГУР стало поставщиком хороших новостей об эффективном противодействии оккупантам.

- Украинские спецслужбы, вне всякого сомнения, выросли в мировом рейтинге среди коллег, доминируя, по меньшей мере, на постсоветском пространстве и взаимодействуя с коллегами из НАТО.

- Это не значит, что достигнуты пределы совершенства, ведь война продолжается, однако СБУ заметно укрепила свои позиции.

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Об авторе. Евгений Магда, политолог

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