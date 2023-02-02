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OPINION

О репутации чиновников и журналистов

Игорь Танчин
2 февраля, 2023 четверг
16:00
Мнение

Прямо скажем, если брать в общем, в глазах общества у обоих указанных категорий репутация не самая лучшая

ГУР сообщило, что в ближайшее время будет запущена широкая информационно-психологическая спецоперация по дискредитации ряда представителей украинского военно-политического руководства, таких как: министр обороны Алексей Резников, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и еще несколько высокопоставленных лиц. По данным разведки, кампания будет включать "вброс" сфабрикованных материалов в украинские и международные СМИ.

"Цель информационно-психологической операции — посеять неуверенность в оборонных способностях Украины среди граждан и международных партнеров. По мнению российских спецслужб, это должно повлечь за собой политическую нестабильность внутри страны и уменьшить доверие к Украине со стороны международной антипутинской коалиции", — говорится в сообщении.

Ничуть не сомневаюсь, что россияне именно так и поступят. Ведь враг постоянно выискивает наши слабые места для самого язвительного удара, а после недавнего скандала в Минобороны по закупкам продовольствия по завышенным ценам, руководство Украины оказалось весьма уязвимым.

Именно этот аргумент решили выкатить в свою защиту украинские чиновники. Они обвинили журналистов, что, подрывая их репутацию, последние льют воду на мельницу врага.

Публикуя разоблачительные материалы, журналисты и сами подставлялись под удар. Ведь им вполне могло прилететь как со стороны общественности, которая могла расценить критику военного руководства, как "попытку расшатывать лодки во время войны", так и со стороны очень влиятельных лиц с которыми они вступили в опасное противостояние.

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Однако, публикуя обличительные материалы, журналисты и сами подставлялись под удар. Ведь им вполне могло прилететь как со стороны общественности, которая могла расценить критику военного руководства, как "попытку расшатывать лодки во время войны", так и со стороны очень влиятельных лиц, с которыми они вступили в опасное противостояние. Вспомните, что первой реакцией министра обороны было обращение в СБУ с просьбой выяснить, откуда журналисты узнали тайную информацию.

В сущности, произошло противопоставление репутации чиновников и журналистов.

Прямо скажем, если брать в общем, в глазах общества у обоих указанных категорий репутация не самая лучшая. С чиновниками – все понятно, потому я скажу несколько слов о журналистах.

Быть журналистом совсем не просто. А особенно в такой стране, как наша, где, чтобы сказать правду или просто не соврать, нужно иметь отвагу. И именно этот аспект журналистской профессии делает ее особенной.

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Быть журналистом совсем не просто. А особенно в такой стране, как наша, где, чтобы сказать правду или просто не соврать, нужно иметь отвагу. И именно этот аспект журналистской профессии делает ее особенной. Стоит ли рисковать жизнью обнародуя закрытую от людей информацию – вот стержень сюжета всех фильмов о журналистах. Однако в реальной жизни журналист – это, прежде всего, профессия, а не призвание, и не все журналисты являются героями, спасающими мир.

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Очень непросто совмещать профессиональную лояльность с морально-этическими принципами и наступает момент, когда журналист задает себе вопрос: кому или почему он должен сохранять верность? Можно ответить цинично и просто тому, кто платит, кто дает заработать. Но если вспомнить, что журналист еще и активный участник общественной жизни, то этот вопрос так просто не решается, потому что есть еще община и гражданский долг. Приятно, что есть такие профессионалы как Юрий Николов, которые осознают свою миссию, и именно благодаря которым репутация журналистов в нашей стране еще весома.

Специально для Еспресо.

Об авторе. Игорь Танчин, политолог, журналист.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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