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OPINION

О реформе дипломатической службы

Виктор Андрусив
1 апреля, 2023 суббота
10:08
Мнение

Недавно министр Кулеба объявил открытый конкурс на должности послов, пожаловавшись на нехватку специалистов и эффективность посольств

Однако проблема совсем не в дефиците специалистов, как мы увидели на примере посла в Болгарии, проблема именно в системе функционирования дипломатической службы.

Три года назад Украинский институт будущего вместе с тогда еще заместителем Кулебы покойным Евгением Ениным разрабатывал новую систему оценки эффективности посольств, поскольку никакой системы оценки на самом деле не существует. Поэтому не важно назначаете ли профессионального дипломата или тренерку по оральному сексу — результат обоих может быть одинаков.

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Наша модель заключалась в следующем. В каждой стране и регионе, где есть украинское представительство, определить четкие интересы, например: развитие торговли, поиск инвестиций, поддержка в ООН, военная поддержка, популяризация имиджа и т.д. Из каждого из этих интересов относятся показатели, на которые следует выйти, например, размер привлеченных инвестиций, количество положительно относящихся к Украине, согласно опросу, или количество положительных голосований в ООН или Совете Европы в наших интересах. Кандидат на посла разрабатывает и представляет собственный план достижения этих показателей, на основании чего и принимается решение о его назначении.

Кандидат на посла разрабатывает и представляет собственный план по достижению определенных показателей, на основании чего и принимается решение о его назначении.

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Каждый год формируется рейтинг послов на основе динамики их показателей. То есть именно динамика, а не чистые показатели. К примеру, вашим приоритетом является повышение имиджа нашего государства в стране Х, за год этот рейтинг вырос на 10%, а у других послов он вырос на 3-5%. Поэтому даже если поддержка самая низкая из всех стран — динамика показывает, что посол не работает. Конечно, формула должна быть сведена, в частности, и к оценке работы посольства среди опрошенных пользователей. Я лично выступал еще за жесткий подход: самые низкие 5 позиций в рейтинге — увольнять сразу.

Я лично выступал еще за жесткий подход: самые низкие 5 позиций в рейтинге — увольнять сразу

Мы активно разрабатывали эту модель. Илия Куса даже начал формировать национальные интересы по каждой стране и региону. Но позже Евгений Енин перешел на работу в МВД и все заглохло. А в марте 2022 года наш посол в Испании не брал трубку от испанского МВД, желавшего предоставить свои базы отдыха для украинских интернатов. На мой вопрос, почему он игнорирует испанский МВД посол сказал мне — пусть пишут официальное письмо...

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Об авторе. Виктор Андрусив, политический и общественный деятель, аналитик и публицист

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