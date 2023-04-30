О разных пузырях в украинском обществе
После двух форумов гражданского общества в Кривом Роге и Ивано-Франковске записал себе одну главную вещь
Гражданское общество живет в своем пузыре, а бизнес — в своем пузыре. Они не общаются, эти два отдельных пузырька. Каждая проводит свои яркие и разумные мероприятия для своих. Вопросы, обсуждаемые оба пузырьками, одинаковы.
Третий пузырь – военные и ветераны. Общаются так же внутри себя, не пересекаются с гражданскими активистами и бизнесом (только по поддержке). Те же вопросы обсуждают внутри себя, не выходя за пределы пузырька.
Четвертый пузырь – художники. Та же история.
Читайте также: Объяснили ли украинские интеллектуалы исторический опыт?
Четыре пузырька нынешней шляхты (активисты, предприниматели, военные и ветераны, художники) озабочены теми же проблемами. Но обсуждают их исключительно в своем кругу
Читайте также: Червинскому не просто отомстили за Вагнергейт
Четыре пузырька нынешней шляхты (активисты, предприниматели, военные и ветераны, художники) озабочены теми же проблемами. Но обсуждают их исключительно в своем кругу.
Наличие определенного количества людей на пересечении пузырей не спасает.
Наша шляхта объединена ценностями, но разобщена организационно и коммуникационно. В зрелой демократии такое объединение является задачей политических партий. У нас придется это делать самим.
Об авторе. Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской академии
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.4
Покупка 37.4Продажа 38.03
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.83
- Актуальное
- Важное