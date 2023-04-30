Гражданское общество живет в своем пузыре, а бизнес — в своем пузыре. Они не общаются, эти два отдельных пузырька. Каждая проводит свои яркие и разумные мероприятия для своих. Вопросы, обсуждаемые оба пузырьками, одинаковы.

Третий пузырь – военные и ветераны. Общаются так же внутри себя, не пересекаются с гражданскими активистами и бизнесом (только по поддержке). Те же вопросы обсуждают внутри себя, не выходя за пределы пузырька.

Четвертый пузырь – художники. Та же история.

Читайте также: Объяснили ли украинские интеллектуалы исторический опыт?

Четыре пузырька нынешней шляхты (активисты, предприниматели, военные и ветераны, художники) озабочены теми же проблемами. Но обсуждают их исключительно в своем кругу

Читайте также: Червинскому не просто отомстили за Вагнергейт

Четыре пузырька нынешней шляхты (активисты, предприниматели, военные и ветераны, художники) озабочены теми же проблемами. Но обсуждают их исключительно в своем кругу.

Наличие определенного количества людей на пересечении пузырей не спасает.

Наша шляхта объединена ценностями, но разобщена организационно и коммуникационно. В зрелой демократии такое объединение является задачей политических партий. У нас придется это делать самим.

Источник

Об авторе. Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской академии

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.