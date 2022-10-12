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OPINION

О рацио Путина

12 октября, 2022 среда
16:20
Мнение

Сегодня в интервью CNN Байден назвал Путина "рациональным игроком", "который сильно просчитался"

Сегодня в интервью CNN Байден назвал Путина "рациональным игроком", "сильно просчитавшимся". "Он думал, что его примут с распростертыми объятиями, что это дом матушки-России в Киеве, и что здесь его примут, и я думаю, что он просто полностью просчитался…".

Если и признавать за Путиным определенную правоту, то это, скажу мягко, специфическая черта. Конечно, нам трудно понять не только поступки кремлевского деда (они просто не укладываются в голову, особенно без учета контекста), но и его мотивацию. Ну, скажите, с точки зрения логики, России не хватает территорий? Неужели они уже осовременили и сделали комфортными бескрайние просторы Сибири или Дальнего Востока? Нет, категорически нет.

Рация Путина лежит исключительно в его имперских бреднях и способе во что бы то ни стало удержать власть над гигантской страной. А страна привыкла, что власть только тогда эффективна, а значит легитимна, когда ее боятся. И не только ее же посполитые, но и весь мир.

Этот последний аспект, – устрашение мира, – априори присущ уже для России предпоследнего имперского формата, – коммунистической империи зла. Если взглянуть на политику Путина с этой точки зрения, то его длительное правление является вполне логичным продолжением большевистской идеи "экспорта революции", воплощенной в ряде левацких восстаний начала прошлого века, в частности в Венгрии (Magyarországi Szocialista Szövetséges Tanácsköztársasá Ноябрьская революция и Карл Либкнехт). Потом, после неудачи "мирового пожара" и падения нацизма, сталинисты позаботились о марионеточных режимах в Европе, укреплении коммунистических партий на Западе. А во времена "незабываемого Леонида Ильича" - реальный "экспорт" в страны Африки, Азии и Латинской Америки".

И хотя "советский народ" тихо подсмеивался над всяческими экзотическими "народными" и "социалистическими" республиками, все же для режима были основания полагать, что его правление приобретает глобальное измерение.

Апофеозом такой экспансии считают Карибский кризис и Хрущева с мешком на трибуне ООН. Поэтому Байден не зря употребляет историческую аллюзию, сравнивая нынешнюю ситуацию с тем давним приключением Джона Кеннеди, едва не завершившимся настоящим ядерным апокалипсисом.

То есть, если Путин прав, то эта, с позволения сказать, "рация" немного отгонит нафталином. Потому что современная Россия – не СССР, ни территориально, ни технологически, ни социально. Она уже давно тихо превратилась в мировой медвежьий угол, проигрывая Западу не только по ВВП или высоким технологиям, но и за "гонкой вооружений". Мы реально видим это каждый день, когда на Востоке россияне в буквальном смысле слова утилизируют советский милитарный хлам, извлекая из складов ну, еще не вполне ржавые, но существенно "подлежавшие" боеприпасы и технику.

Все хваленые технологические разработки, которыми Путин пытался испугать США и НАТО, оказались в основном хорошо смонтированными мультиками с компьютерной графикой. А "вторая армия мира" - сборищем необученных, плохо снаряженных и плохо вооруженных головорезов. Очевидно, было несколько элитных подразделений, но, во-первых, немногочисленных, а во-вторых, предназначенных скорее для подавления внутренних гражданских протестов в самой России.

"Рациональный" Путин жил в этом иллюзорном мире, питаясь вдобавок архаическими идеями идеологов русского фашизма и империализма, немного подшаманенными Сурковым, Дугиным и когортой "изборцев". И для этого иллюзорного мира "рация" Путина выглядит вполне органичной.

Но когда Путин вышел "на люди" и начал воплощать весь этот маразм в Украине, — обманутый окружением и дорогими агентами типа Медведчука, оказалось, что рация современного мира - в совсем ином измерении. И не только когда речь идет о США и Европе, — взглянем, как в последнее время от Путина дистанцируются его "попутчики" или "союзники". Взгляните, как выглядел этот "лидер" в окружении еще вчера сателлитов из ШОС. Он не вписывается даже в контекст стран "третьего мира", которые, ища в России не поддержки, а исключительно выгоды и возможности собственного развития, ожидают удачного момента, чтобы сорвать свой, пусть скромный куш.

"Рация" Путина ушла с дымом 24 февраля. Пока она еще доминирует на внутрироссийском поле, но не долго "музыке играть".

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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