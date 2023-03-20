О ратификации Украиной Римского статута речь пока не идет из-за рисков для военных, - нардеп Клименко
Верховная Рада в 2022 году фактически имплементировала Римский статут в национальное законодательство и сделала исключение для наших военных
Об этом в эфире Еспресо заявила народный депутат Украины от "Голоса" Юлия Клименко.
"Мы, как Верховная Рада, еще в 2022 году фактически имплементировали Римский статут в национальное законодательство. Там просто сделали исключения для наших военных. Они могут подпасть под расследования, предусмотренные уставом. Мы услышали аргументы наших Вооруженных Сил", - отметила она.
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По словам Клименко, на время войны нардепы решили пойти по пути, когда имплементировали фактически все разделы Римского статута в национальное законодательство, не ратифицируя его в целом, чтобы защитить военных.
"Пока речь не идет о том, что мы будем ратифицировать Римский статут. Есть консенсусная позиция в Верховной Раде: если чего-то не хватит для дальнейшего расследования преступлений Путина и его пособников, мы будем его дальше имплементировать в национальное законодательство", - подытожила нардеп.
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