Мне было 22, и мы с моей подругой решили поехать погулять в Москву. Лишних денег не было, и подруга предложила "вписаться" к ее приятельнице, жившую в Москве вместе со своей мамой.

Первые два дня мы практически не пересекались с этой матерью, а в день отъезда утром встретились на кухне.

Немолодая мрачная женщина молча варила куриный суп, мы пили кофе и болтали. Уже не помню деталей, но тема разговора почему-то перешла на что-то касающееся Украины.

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Вдруг эта женщина, молча слушавшая наши разговоры, поворачивается к нам и начинает кричать. "Да как вы посмели думать, что вы – нечто большее, чем провинция России?! Хохлы играют в независимость, ха-ха!". И все в таком же духе.

Вдруг эта женщина, молча слушавшая наши разговоры, поворачивается к нам и начинает кричать. "Да как вы посмели думать, что вы – нечто большее, чем провинция России?! Хохлы играют в независимость, ха-ха!". И все в таком же духе

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Это был монолог бесноватой: глаза потемнели, она брызгала слюной; я никогда в жизни до этого не видела такой рафинированной ненависти. Сказать, что я была ошарашена, это ничего не сказать. Но подруга меня била под столом ногой, мол, не надо, молчи, ты ей ничего не объяснишь, мы в гостях и уже сейчас поедем… И я промолчала. Но на всю жизнь запомнила это выражение лица.

Уже через месяц после этого эпизода я была активной участницей Оранжевой Революции. И в Москву больше никогда не ездила...

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Об авторе. Ирина Цилык, украинский кинорежиссер, писательница, автор поэтических и прозаических произведений. Член Украинского ПЭН

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