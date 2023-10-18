О проекте "Мед с минных полей" и дополнение к нему
Обычно у меня достаточно знаний, опыта и компетенции, чтобы ответить на вопросы в моей сфере
Но на один из вопросов журналистов, у меня действительно нет однозначного ответа: о проекте МИД Украины “Мед с минных полей”.
Большой PR-проект, идею которого представили, как я понимаю, специалисты ведущей мировой компании по коммуникациям и поддержала также одна из ведущих американских компаний в агробизнесе.
Если коротко: на еще не разминированных полях с беспилотников планируют сеять что-то в необработанные заминированные земли, потом пчелы сделают свою работу, а дипломаты будут мед развозить по миру.
Эмоционально, креативно, полезно…
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Только у меня несколько вопросов (надеюсь, только я этого не до конца понимаю), требующих объяснения:
- Почему это будет больше привлекать внимание к разминированию, чем чисто прагматичный интерес и гуманитарные действия?
- Как что-нибудь, кроме сорняка, может вырасти на необработанной земле (разве что химией) для производства качественного продукта?
- Кто будет платить за производство этого меда? Ведь расходов там хватает: беспилотники должны как-то лететь, кто-то ими должен управлять, пасеками нужно заниматься, есть логистика, в конце концов этот мед нужно куда-то упаковывать красиво для достижения целей.
- Как банки будут развозить дипломаты? Тут у каждой страны есть свои нюансы. Конечно, это можно решить, направляя его как рекламную продукцию для бесплатной раздачи. Но все равно не всё так просто.
- Является ли это внешнеполитическим приоритетом Украины?
Подумал, что, по-видимому, недостаточно креативен. Хотя первое, что пришло в голову, – почему бы не пойти дальше и не посеять, так сказать, "медицинский" каннабис, а развозить продукт по дипломатической почте… Но это – шутка. Надеюсь, что у авторов идеи есть полное понимание своевременности и результативности этого проекта…
Об авторе. Валерий Чалый, дипломат, бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США
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