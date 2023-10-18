Но на один из вопросов журналистов, у меня действительно нет однозначного ответа: о проекте МИД Украины “Мед с минных полей”.

Большой PR-проект, идею которого представили, как я понимаю, специалисты ведущей мировой компании по коммуникациям и поддержала также одна из ведущих американских компаний в агробизнесе.

Если коротко: на еще не разминированных полях с беспилотников планируют сеять что-то в необработанные заминированные земли, потом пчелы сделают свою работу, а дипломаты будут мед развозить по миру.

Эмоционально, креативно, полезно…

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Только у меня несколько вопросов (надеюсь, только я этого не до конца понимаю), требующих объяснения:

Почему это будет больше привлекать внимание к разминированию, чем чисто прагматичный интерес и гуманитарные действия? Как что-нибудь, кроме сорняка, может вырасти на необработанной земле (разве что химией) для производства качественного продукта? Кто будет платить за производство этого меда? Ведь расходов там хватает: беспилотники должны как-то лететь, кто-то ими должен управлять, пасеками нужно заниматься, есть логистика, в конце концов этот мед нужно куда-то упаковывать красиво для достижения целей. Как банки будут развозить дипломаты? Тут у каждой страны есть свои нюансы. Конечно, это можно решить, направляя его как рекламную продукцию для бесплатной раздачи. Но все равно не всё так просто. Является ли это внешнеполитическим приоритетом Украины?

Подумал, что, по-видимому, недостаточно креативен. Хотя первое, что пришло в голову, – почему бы не пойти дальше и не посеять, так сказать, "медицинский" каннабис, а развозить продукт по дипломатической почте… Но это – шутка. Надеюсь, что у авторов идеи есть полное понимание своевременности и результативности этого проекта…

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Об авторе. Валерий Чалый, дипломат, бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США

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