О проблеме с кислородом в больницах власти знали с предыдущей волны COVID-19, - Совсун

Об этом Совсун сказала в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.



"На сегодняшний день в Украине около 77% больниц нуждаются в оборудовании, которое поставляет кислород. С другой стороны, у нас есть проблема с поставкой кислорода в баллонах. Это проблемы, о которых мы знали еще с предыдущей волны эпидемии коронавируса. Поскольку большая часть больниц зависит от кислорода, который привозят в баллонах, в случае остановки поставляющего этот кислород завода больницы остаются ни с чем. Именно поэтому еще в мае месяце я инициировала законопроект, с тем чтобы в больницах поставить кислородные станции", - сказала Совсун.



По словам нардепа, принципиальное отличие состоит в том, что кислородные станции не нуждаются во внешней поставке кислорода. Совсун отметила, что такой способ подачи кислорода пациентам является кардинально другим подходом, чем панически искать кислород для больных коронавирусом.



Проблему с кислородом в больницах можно было бы решить, если бы был принят законопроект об установлении в больницах кислородных станций. Поскольку это кардинально другой подход к подаче кислорода для пациентов. И мы бы успели установить кислородные станции еще до начала третьей волны эпидемии. Сейчас же власть панически закупает кислород в Польше. Такой проблемы не должно было быть, если бы мы заранее подготовились", - сказала Совсун.



Нардеп также отметила, что средства, потраченные на установку кислородных станций в больницах, не были бы потрачены впустую. По ее словам, после закупки кислорода в Польше украинские больницы останутся ни с чем. А кислородные станции работали бы независимо от распространения эпидемии.

Напомним, ранее сообщалось, что два украинских завода по поставке кислорода в COVID-больницы приостановили работу.

25 октября в Херсонской ОГА сообщили, что в области, которая находится в "красной" зоне карантина, медицинского кислорода в больницах хватит на трое суток.

В больницах Чернигова, принимающих больных коронавирусом, заявили о критической ситуации с кислородом.

26 октября министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что Украина начала покупать у Польши медицинский кислород для больниц.