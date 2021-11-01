О проблеме с кислородом в больницах власти знали с предыдущей волны COVID-19, - Совсун
Народный депутат от фракции "Голос" Инна Совсун заявила, что о проблеме с кислородом для пациентов с коронавирусом власти знали еще с предыдущей волны эпидемии, но никак не решили эту проблему
Об этом Совсун сказала в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.
"На сегодняшний день в Украине около 77% больниц нуждаются в оборудовании, которое поставляет кислород. С другой стороны, у нас есть проблема с поставкой кислорода в баллонах. Это проблемы, о которых мы знали еще с предыдущей волны эпидемии коронавируса. Поскольку большая часть больниц зависит от кислорода, который привозят в баллонах, в случае остановки поставляющего этот кислород завода больницы остаются ни с чем. Именно поэтому еще в мае месяце я инициировала законопроект, с тем чтобы в больницах поставить кислородные станции", - сказала Совсун.
По словам нардепа, принципиальное отличие состоит в том, что кислородные станции не нуждаются во внешней поставке кислорода. Совсун отметила, что такой способ подачи кислорода пациентам является кардинально другим подходом, чем панически искать кислород для больных коронавирусом.
Проблему с кислородом в больницах можно было бы решить, если бы был принят законопроект об установлении в больницах кислородных станций. Поскольку это кардинально другой подход к подаче кислорода для пациентов. И мы бы успели установить кислородные станции еще до начала третьей волны эпидемии. Сейчас же власть панически закупает кислород в Польше. Такой проблемы не должно было быть, если бы мы заранее подготовились", - сказала Совсун.
Нардеп также отметила, что средства, потраченные на установку кислородных станций в больницах, не были бы потрачены впустую. По ее словам, после закупки кислорода в Польше украинские больницы останутся ни с чем. А кислородные станции работали бы независимо от распространения эпидемии.
- Напомним, ранее сообщалось, что два украинских завода по поставке кислорода в COVID-больницы приостановили работу.
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