О принципиальной разнице между "про*бали" и саботажем
У меня практически полностью закончились неконспирологические объяснения произошедшего перед началом массового вторжения
С приближением к 24.02 практически каждый день напоминает о том славном периоде, который наш солидный околоофисный цицерон назвал "про*бали".
Так вот, "про*бали" - это что-то принципиально другое. Это когда закупали бы ПВО, а враг пошел с танками. Когда строили бы укрепление на одном направлении, а агрессор напал с другого. Если бы заминировали мосты, а он проложил понтонные переправы…
Когда от направлений главных ударов, о которых конкретно предупреждают ведущие разведки мира, ты отводишь войска, когда разминируешь то, что было заминировано - это никакое не "про*бали", а саботаж и подготовка к сдаче страны
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А когда при концентрации на твоей границе сотен тысяч вооруженных до зубов вражеских воинов ты отказываешься выделить деньги на оружие, когда от направлений главных ударов, о которых конкретно предупреждают ведущие разведки мира, ты отводишь войска, разминируя то, что было заминировано — это никакое не "про*бали", а саботаж и подготовка к сдаче страны.
Кстати, кому интересно: при всей моей глубинной ненависти к конспирологии, у меня практически полностью закончились неконспирологические объяснения случившегося перед началом массового вторжения.
Об авторе. Карл Волох, политаналитик, блоггер.
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