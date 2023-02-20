С приближением к 24.02 практически каждый день напоминает о том славном периоде, который наш солидный околоофисный цицерон назвал "про*бали".

Так вот, "про*бали" - это что-то принципиально другое. Это когда закупали бы ПВО, а враг пошел с танками. Когда строили бы укрепление на одном направлении, а агрессор напал с другого. Если бы заминировали мосты, а он проложил понтонные переправы…

Когда от направлений главных ударов, о которых конкретно предупреждают ведущие разведки мира, ты отводишь войска, когда разминируешь то, что было заминировано - это никакое не "про*бали", а саботаж и подготовка к сдаче страны

Читайте также: Судьба страны упирается в (не)готовность президента уволить Ермака

А когда при концентрации на твоей границе сотен тысяч вооруженных до зубов вражеских воинов ты отказываешься выделить деньги на оружие, когда от направлений главных ударов, о которых конкретно предупреждают ведущие разведки мира, ты отводишь войска, разминируя то, что было заминировано — это никакое не "про*бали", а саботаж и подготовка к сдаче страны.

Кстати, кому интересно: при всей моей глубинной ненависти к конспирологии, у меня практически полностью закончились неконспирологические объяснения случившегося перед началом массового вторжения.

Источник

Об авторе. Карл Волох, политаналитик, блоггер.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.