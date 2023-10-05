О правах собственности и ситуации на банковском рынке Украины

В этом тексте я хочу поговорить с вами о незыблемых правах собственности. На примере украинской компании "Укринком", интересы которой я имею честь представлять в Верховном Суде Украины и перед уважаемыми американскими партнерами.

США являются ключевым партнером Украины в защите свободы от тоталитаризма, в обороне своего суверенитета от оккупантов и развитии демократических ценностей. Соединенные Штаты одними из первых подставили плечо Украине в самый сложный момент ее современной истории.

Права собственности являются краеугольным камнем культуры и экономики Соединенных Штатов, играя ключевую роль в формировании идентичности нации, содействии экономическому росту и продвижению индивидуальной свободы.

Конституция США, высший закон страны, прямо признает и защищает права собственности. Пятая поправка гласит: "Никто не может быть лишен жизни, свободы или собственности без должной правовой процедуры; частная собственность не может быть отобрана для общественных нужд без справедливой компенсации". Это положение гарантирует, что правительство не может самовольно изымать частную собственность и должно обеспечить справедливую компенсацию, если она изымается для общественных нужд.

Аналогично, четырнадцатая поправка утверждает, что "ни одно государство не может лишать человека жизни, свободы или собственности без надлежащей правовой процедуры". Эти конституционные гарантии подчеркивают фундаментальную роль права собственности в американском обществе и праве.

Права собственности являются неотъемлемой частью американской экономики. Они являются ключевым фактором экономического роста и процветания. Обеспечивая людям возможность контролировать, использовать и передавать свою собственность по своему усмотрению, они стимулируют инновации, инвестиции и экономическую активность.

Защита права собственности часто идет рука об руку с защитой других прав, таких как право на свободу слова и право на неприкосновенность частной жизни.

Долговременное дело между Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВО) с одной стороны и ПАО "Укринком" с другой показывают подлинное отношение государственных институций к универсальным ценностям демократического мира, среди которых верховенство права, справедливость, незыблемость права собственности.

Ключевым вопросом по делу является вопрос статуса ПАО "Укринком", в частности, признание за Истцом прав собственности на права требования по Кредитному договору, заключенному под его предыдущим именем – ПАО "Укринбанк". Это одна и та же компания, имеющая идентичный код ЕГРПОУ. Мы сменили название после того, как перестали быть банком, чтобы не вводить людей в заблуждение.

Аналогично все остальные решения, которые принимают акционеры и менеджеры ПАО "Укринком", продиктованы правом собственности и Законами Украины. В обратном направлении мы слышим манипуляции и попытки получить доступ к активам компании, чтобы реализовать их за 5-7% от рыночной стоимости. Равно как ФГВФЛ лиц реализует активы других банков.

Это подозрительная ситуация, которая негативно влияет на состояние банковского рынка Украины и создает дисбаланс, в результате которого Фонд вынужден брать кредиты у Минфина на погашение ликвидированных вкладчикам банков.

Ситуация на банковском рынке Украины, и в частности дело "Укринкома", была доведена до сведения соответствующих членов Конгресса США и остается предметом их внимания в связи с потенциальным риском для американского правительства и налогоплательщиков.

Отмечу, что решение Суда в Украине должно основываться на действующем законодательстве и Конституции. Ведь в отношении ПАО "Укринком" оперируют антиконституционными терминами. А именно, ФГВФЛ настаивает на применении "антиколомойского закона". Он был принят после решения о ликвидации банка ПАО "Укринком". Согласно статье 58 Конституции Украины — Закон обратной силы не имеет.

Тем более - ПАО "Укринком" отсутствует в реестре банков. Это вторая причина, почему антиколомойский закон на него не распространяется.

Контекст:

В чем спор между ПАО "Укринком" и ФГВФЛ?

В 2016 году НБУ принял решение о ликвидации ПАО "Укринбанк", но в 2019 году Верховным Судом были приняты окончательные решения по признанию противоправными и отмене решений НБУ и ФГВФО о введении временной администрации и начале процедуры вывода банка с рынка.

В 2016 году ПАО "Укринбанк" изменил название на ПАО "Укринком".

ПАО "Укринком" и ПАО "Укринбанк" — это одна и та же компания с одним кодом ЕГРПОУ. Подтверждением тому более десяти решений судов, в том числе — Верховного Суда Украины.

ФГВФЛ настаивает на том, что ПАО "Укринком" не является правопреемником ПАО "Укринбанк" и не может распоряжаться своим имуществом. Позиция ФГВФЛ состоит в том, что должна быть продлена ликвидация ПАО "Укринком", а его имущество должно быть распродано по обычной процедуре продажи имущества ликвидированных банков.

ФГВФЛ продает имущество ликвидированных банков за 5-7% от их рыночной стоимости.

С 2015 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц вернул вкладчикам ПАО "Укринбанк" - 1,622 млрд гривен, а ПАО "Укринком" собственными силами - 1,5 млрд.

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Специально для Еспресо

Об авторе. Джеймс Чарльз Слеттери - советник председателя ПАО "Укринком" и шестикратный Конгрессмена США

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