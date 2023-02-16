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OPINION

О Поворознюке. И… Арестовиче

Юрий Богданов
16 февраля, 2023 четверг
12:09
Мнение

У меня для вас уже есть плохие новости. Где-то до 20% следующего парламента будут занимать "партия Арестовича" и "партия Поворознюков, Ляшко и Тимошенко"

Начнем с большого поклонника футбола. То есть Поворознюка .

Сейчас акцент его раскрутки сместился от "единственного марафона" к сегменту медиа, близкого к Игорю Валерьевичу Коломойскому.

Лепят ли из него политическую фигуру? Да.

Пойдет ли он на выборы? Как самостоятельный проект – вряд ли. Просто потому, что я ему и копейки на выборы не доверил бы. А те, у кого эти деньги есть, тем более.

Но он вполне может быть "локомотивом" очередной Радикальной партии.

Поскольку Юлия Владимировна уже немного вышла в тираж, ей не хватает экспрессии.

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А Олег Валерьевич, хоть сейчас и воюет, но стал немного чертовски токсичным, особенно после того, как его партия успела поработать на подрядах у каждого олигарха поочередно.

Поворознюк. Сейчас его покрутят. Аудитория – понятна. Люди, которые были готовы голосовать за ЮВТ худших образцов. И за Ляшко с вилами

И вот Поворознюк. Сейчас его покрутят. Аудитория – понятна. Люди, которые были готовы голосовать за ЮВТ худших образцов. И при Ляшке с вилами.

Будет ли это иметь успех? Конечно, ниша в 10-15% для таких партий есть и остается после войны.

И пойдет Поворознюк или как отдельный проект, или вместе с Юлией Владимировной. Или с тем Ляшко, который выпрыгнет из небытия.

Уж и не знаю, какие там сейчас отношения.

Короче, будет очень любопытно.

И да. Прямую ответственность за раскрутку этого отвратительного персонажа несет власть.

Они "стартовали" его общественную карьеру.

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Об Арестовиче

Он молодец. Нет, это не комплимент. Это констатация факта. Но он ведет себя очень разумно. Для того чтобы занять свой политический сегмент. Он прет, как танк, в сегмент "особый путь" и "евроскептиков". Он будет противопоставлять себя "радикальным националистам" (реальным или вымышленным), "ястребам", "сторонникам ЕС и НАТО".

Он будет громче всех говорить, что Европа и Америка помогают нам недостаточно. Что у Украины "свой особый путь", что "украинский и русский могут сосуществовать гармонично", а с "новой Россией" (если Путина устранят) надо строить дружеские отношения, потому что "это наш сосед, и нам нужно учиться жить вместе".

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Нет, говорить он это будет не сейчас. Хотя отдельные элементы будут уже. Основной наплыв будет ближе к выборам. А они рано или поздно будут.

Арестович будет для тех, кто понял, что ОПЗЖ их обманывала. Но для тех, кто не готов будет поверить в благие намерения ЕС и НАТО. Кто будет недоволен радикальным изменением культурной парадигмы. Арестович будет "ОПЗЖ для новых патриотов, которые не хотят быть радикалами"

Арестович будет для тех, кто понял, что ОПЗЖ их обманывала. Но для тех, кто не готов будет поверить в благие намерения ЕС и НАТО. Кто будет недоволен радикальным изменением культурной парадигмы. Арестович будет "ОПЗЖ для новых патриотов, не желающих быть радикалами".

И вот его ждет успех. Всех этих Бойко и других экс-ОПЗЖ, уцелевших физически и политически, просто сметет. Если его собственно его не уничтожит его проект в зародыше. Но вряд ли.

Поэтому у меня для вас уже есть плохие новости. Где-то до 20% следующего парламента будут занимать "партия Арестовича" и "партия Поворознюков, Ляшко и Тимошенко", ультранародных популистов. Это 90 депутатов.

Было бы неплохо не очень сильно вспомнить другие 360.

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Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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