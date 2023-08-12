Зерновое соглашение – это договоренность между ООН, Турцией, Украиной и РФ о вывозе украинского зерна морским путем без помех со стороны РФ, было подписано 22 июля 2022 года. То есть соглашение фактически действовало год.

За август-июль 2022/2023 Украина экспортировала зерновым коридором 33 млн т сельскохозяйственной продукции на сумму 8 млрд дол.

Суммарно всеми видами транспорта за этот период было экспортировано 66 млн т с/х продукции на около 20 млрд дол. То есть доля экспорта морским транспортом составляет 50% в физическом выражении и 40% в денежном выражении.

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По оценкам Украинской зерновой ассоциации (УЗА), урожай зерновых и масличных в 2023 году составит 76,8 млн т, а потенциальный экспорт за 2023/2024 маркетинговый год (июль-июнь) – 48 млн т при использовании своих черноморских портов и удешевление логистики другими путями. В июле 2023 г. уже было экспортировано 3,7 млн т, соответственно оставшийся потенциальный экспорт – 44,3 млн т.

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С закрытием морского коридора остается 2 альтернативных пути экспорта сельскохозяйственной продукции:

речные порты Дуная (до румынского морского порта Констанца или небольшими судами напрямую к клиентам) – 2 млн т в месяц;

через западные сухопутные границы Украины – железная дорога – 1 млн т в месяц, автомобили – более 600 тыс т.

То есть всего эти виды транспорта могут обеспечить 3,6 млн т экспорта в месяц по сравнению с морским путем, который в отдельные месяцы 2022-2023 достигал 4-4,1 млн т.

Если предположить, что за 2023/2024 МГ нам нужно вывезти еще 44,3 млн т, а альтернативные пути позволяют вывозить 3,6 млн т в месяц, то 44,3 – 3,6*11 мес. = 4,7 млн т недоэкспортированного размера. Если предположить, что эти 4,7 млн т – только зерновые культуры, то в денежном выражении это составляет более 1 млрд дол.

Мы понимаем, что вероятность экспорта по альтернативным путям максимальных 3,6 млн т ежемесячно невысока, с учетом возможных логистических проблем. Поэтому потери экспорта могут быть выше.

НБУ оценивает общие потери аграрного экспорта в 2 млрд дол. во втором полугодии 2023 года. В общем, мы согласны с такой оценкой. С точки зрения украинского экспорта такие потери не являются критическими на уровне экономики страны – ориентировочно 3,6% от экспорта товаров на услуг 2023 года (прогноз экспорта УИМ).

Кроме того, снижение физических объемов может быть компенсировано небольшим отскоком мировых цен на фоне прекращения зерновых сделок. Хотя долгосрочно ценовой тренд остается нисходящим.

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Но посмотрим на два других фактора, которые, на наш взгляд, заслуживают большего внимания.

Критическое снижение маржинальности украинских аграриев.

Море – самый дешевый транспортный путь для экспорта зерновых. Даже с простоями в очередях в Босфоре море значительно дешевле Дунайских портов, а тем более – автотранспорта или железной дороги.

По оценкам участников рынка, 2023/2024 МГ станет глубоко убыточным для всего аграрного рынка Украины. Из-за высокой стоимости логистики компании экспортируют продукцию "в минус", то есть чем больше экспортируют, тем больше получают убытки. Это уже приводит к сокращению посевных площадей, использованию более дешевых удобрений, что негативно повлияет на урожайность следующих сезонов.

В результате блокирования морских путей, 50-80% компаний, работающих в primary agriculture (выращивание культур без переработки, то есть не ВИНК) и суммарно занимающих до 50% рынка, могут обанкротиться из-за высокой стоимости логистики (в результате длительной убыточной работы у компаний не будет средств для посевной в следующем году).

По оценкам Европейской бизнес ассоциации, из-за сокращения посевных площадей производство зерна в Украине может сократиться на 30% или 15 млн т в 2024 году.

Разрушение дорог, ведущих к портам Дуная.

Как уже отмечалось, имеющимися альтернативными путями для экспорта являются автомобильный, железнодорожный транспорт и через порты Дуная.

Даже при функционировании дунайских портов этот путь для экспорта также находится под угрозой. Продукцию в эти порты перевозят автомобильными асфальтными дорогами (Одесса - Рени). Из-за критически высокой нагрузки, которая с начала войны не контролируется и не ограничивается, дороги разрушаются.

Сегодня дороги еще находятся в рабочем состоянии, но к весне их может не стать, поскольку зимой вполне вероятны перепады температур ниже нуля, что приведет к полному разрушению дороги. Соответственно, машины с продукцией на экспорт будет невозможно доставить в порты.

Итак, если мы говорим о последствиях прекращения зернового соглашения, то в краткосрочной перспективе они не являются критическими. Но в долгосрочной перспективе есть риски стагнации или даже падения украинского аграрного сектора и возвращение его степени развития в далекие 90-е.

Специально для Еспресо

Об авторе: Яна Лаврик, эксперт экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" (UIF).

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