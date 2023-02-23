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OPINION

О последствиях Бахмута

Виктор Андрусив
23 февраля, 2023 четверг
08:08
Мнение

Деморализация российской армии – лучший подарок перед нашим контрнаступлением

Оборона Бахмута, Угледара и других позиций, где наши героически держатся, начинает давать свои плоды. В русской армии таки начинаются "разброд и шатание". Во-первых, это рост конфликта между Пригожиным и Шойгой. В отличие от Кадырова, он не скрылся от публичности. Более того, пошел в откровенное наступление. Фактически Пригожин ведет предвыборную кампанию, для успеха которой ему не хватает захвата Бахмута. Если бы ему это удалось, его позиции в российском обществе стали бы незыблемыми. Поэтому он требует большего оружия и ресурсов. Поэтому то, что Пригожин не смог взять Бахмут, не позволило ему закрепиться и развивать "Вагнер".

Фактически Пригожин ведет предвыборную кампанию, для успеха которой ему не хватает захвата Бахмута. Если бы ему это удалось — его позиции в российском обществе стали бы незыблемыми

В ответ Шойгу понимает, что успех Пригожина — удар по нему и его подходах к войне. Поэтому максимально блокирует шансы "Вагнера", но вместе с тем провал под Угледаром — не создает шансов и для него. Этот конфликт по факту приведет к серьезным политическим последствиям. Он также показывает, что Путин самоустранился от войны, и не знает, как на самом деле ее выиграть, а ждет этого от своих генералов, начинающих между собой игру "последний выживший".

Во-вторых, атака Пригожина на Генштаб создает фон для других атак. Поднимают вопросы несправедливости в зарплатах добровольцев и кадровых. Начали писать о многих фактах обмана раненых с выплатами. В ЛДНР начался кипиш по поводу унижения их "офицеров" из-за того, что они не проходили офицерские учения. Каждый новый день отсутствия успеха на фронте будет усугублять волны недовольства и бунты в российской армии. С июля "вторая армия" может похвастаться разве что Соледаром, который на самом деле село.

Деморализация российской армии – лучший подарок перед нашим контрнаступлением. Этот год точно завершится нашей победой

В России публично анонсировали произошедшие еще месяц назад кадровые изменения. Идея русских ипсошников заключалась в том, что новые имена военных руководителей погасят недовольство и создадут новые ожидания. Но поскольку все они назначены месяц назад, то можно утверждать, что именно они отвечают за провал под Бахмутом и другими местами.

Деморализация российской армии – лучший подарок перед нашим контрнаступлением. Нынешний год точно завершится нашей победой.

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Об авторе. Виктор Андрусив, политический и общественный деятель, аналитик и публицист

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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Бахмут
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