"О портах говорите с Украиной, а не с нами": постпред РФ в ООН о возобновлении экспорта украинского зерна
Представитель ООН должен посетить Москву, чтобы обсудить возобновление экспорта удобрений. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя подчеркнул, что переговоры не будут связаны с возобновлением поставок украинского зерна
Об этом пишет Reuters.
Издание сообщает, что с тех пор, как Россия вторглась в Украину 24 февраля, зерновые отгрузки из черноморских портов прекратились, а более 20 миллионов тонн зерна заблокированы в силосах. В то же время Москва говорит, что ужасное влияние западных санкций, введенных против России, нарушило ее экспорт удобрений и зерна.
Издание отметило, что на Россию и Украину приходится почти треть мировых поставок пшеницы, в то время как Россия также является ключевым мировым экспортером удобрений, а Украина – основным экспортером кукурузы и подсолнечного масла.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя сказал, что "формально удобрения и зерно не под санкциями, но есть проблемы с логистикой, транспортом, страхованием, банковскими переводами", созданные западными санкциями, которые "мешают нам свободно экспортировать".
"Мы готовы экспортировать удобрения и зерно из наших портов на мировой рынок", – сказал он, добавив, что по поводу украинского экспорта зерна: "Я считаю, что об этом нужно договариваться с украинцами, а не с россиянами".
Издание ссылается на чиновников, которые говорят, что для доступа к украинским портам понадобится российское соглашение. Они признают, что это русская блокада и нужны гарантии сохранности.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, посетивший Москву и Киев в прошлом месяце, находится в "интенсивных контактах" с Россией, Украиной, Турцией, США и Европейским Союзом в попытке посредничества, как он называет, "пакетного соглашения" по возобновлению украинского экспорта продовольствия и российского экспорт продуктов питания и удобрений.
"Турция готова внести свой вклад в своеобразный мониторинг этого экспорта из Одессы через Черное море, потому что Турция традиционно очень сильна в Черном море, и они готовы помочь", - сказал европейский дипломат на условиях анонимности.
Соединенные Штаты и другие обвиняют Россию в блокировании украинских портов. Небензя сказал, что существует "безопасный коридор" протяженностью 80 морских миль (148 км) и шириной 3 морских мили (5,5 км), что позволяет получить доступ к главному украинскому порту в Одессе, но Украине необходимо разминировать путь.
"Они заминировали порты, а не мы", – сказал Небензя. "Есть существующий коридор, которым они не пользуются".
Reuters пишет, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пренебрежительно высказался о том, что Москва хочет разрешить Украине отгружать зерно, сказав на Всемирном экономическом форуме в Давосе: "Лучшего примера шантажа в международных отношениях не найти".
- В ЕС не исключают "военную помощь" для безопасного вывоза зерна из Украины морским путем.
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отклонил предложение России ослабить против нее санкции в обмен на коридор для экспорта зерна из Украины.
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