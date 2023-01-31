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OPINION

О пополнении "запасов" истории

31 января, 2023 вторник
20:06
Мнение

Знание прошлого – это тоже ресурс в войне. Это доступ к совокупному опыту сообщества, который помогал выживать, творить и побеждать

Это ресурс, помогающий мобилизовать граждан на защиту страны, атакованной агрессором.

В Украине он сработал. Наработанное за годы независимости в исследованиях и популяризации истории конвертировалось в готовность украинцев защищать свое государство.

Люди, которые поняли ошибочность и опасность тезиса об "одном народе", последствия потери государственности — были среди первых, кто брал оружие в руки.

Но этот ресурс, как и любой другой в войне (оружие, патроны, снаряжение), иссякает, если его не пополнять. К сожалению, с самого начала полномасштабного вторжения не вижу никаких попыток государства восстановить "запасы" знания и понимания истории украинцами.

С начала полномасштабного вторжения не вижу никаких попыток государства восстановить "запасы" знания и понимания истории украинцами

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Никакой специальной программы популяризации нашего прошлого, никаких системных и масштабных попыток объяснить корни этой войны.

Контролируемое государством информационное пространство полностью лишено исторического контента. Более того, отдельные инициативы (вроде отказа от обязательного тестирования по истории) напоминают разоружение страны во время войны.

Тех, кто знал, понимал, любил нашу историю, становится меньше, потому что их много среди погибших.

Контролируемое государством информационное пространство полностью лишено исторического контента

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Если нынешнюю политику продолжать — им на замену (не)придут те, кто не будет понимать, что и почему они должны защищать.

Хорошо, что Украина возобновляет производство тех или иных образцов вооружений, не рассчитывая исключительно на вооруженную помощь Западу. Но также нужно обновление внимания со стороны государства к популяризации истории. Тем более, в этом вопросе не можем рассчитывать на чью-то помощь.

Источник

Об авторе. Владимир Вятрович, историк, народный депутат.

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