Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией О получении Украиной западного оружия должен говорить только Залужный, – политолог Юнус
Эксклюзив

О получении Украиной западного оружия должен говорить только Залужный, – политолог Юнус

22 апреля, 2023 суббота
15:30
Война с Россией

О предоставлении Украине западного вооружения должен говорить Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а не диванные эксперты, не владеющие информацией

Об этом заявил политолог, эксперт-международник Рамис Юнус в эфире Еспресо.

По его словам, Украина получит все необходимое для победы оружие, кроме ядерного. Однако, когда это произойдет, смогут сказать только Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и президент Владимир Зеленский. Политолог отметил, что нужно следить за ситуацией на поле боя, которая разворачивается в нашу пользу.

"Да, возможно, тяжелая война, да, у вас есть жертвы, но у вас и соперник не Судан, у вас соперник ядерное государство, география с такими человеческими ресурсами, что они даже не следят за количеством жертв. Они используют их как человеческое мясо. И от того, что сегодня ситуация вот такая, если бы это была не Россия, а страна с масштабами хотя бы такими же, как Украина, война давно закончилась бы на сегодняшнем уровне вашей победой", - отметил Рамис Юнус.

Он добавил, что системная работа в этом направлении продолжается: решение Большой семерки, ордер на арест Владимира Путина. По словам политолога, подобный процесс невозможно остановить.

"Поэтому, когда кто-то говорит об F-16, F-15, "леопардах" и "бредли", "абрамсах", это все вместе, об этом можно много говорить, но мы не знаем точно, что на самом деле нужно. Это вбрасывается, но на эту тему должны говорить именно те люди, которые должны это просить… То есть, генерал Залужный… То, что он тогда сказал, помните, то громкое его выступление несколько месяцев назад… Вот все, что он тогда сказал, вы все уже получимли. Это значит, что его слушают, значит он должен говорить на эту тему, а не диванные эксперты и все те, кто не владеет этой информацией, поэтому дождемся лучше этого контрнаступления, а после этого можно будет говорить о том, что вот правильная была тактика или не правильная", - подчеркнул Рамис Юнус.

  • 20 апреля Валерий Залужный обсудил с главнокомандующим сил НАТО генералом Кристофером Каволи приоритетные направления вооружения и ситуации на фронте.
Новости
Украина
Владимир Зеленский
военные силы Украины
Военные новости
помощь Украине
поддержка Украины
оружие для Украины
Валерий Залужный
Читайте также:
20 апреля, 2023 четверг
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ожидать ощутимого потепления
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергей Згурец
21 апреля, 2023 пятница
Наступление ВСУ начнется на 3-5 направлениях: военные итоги недели
Ірина Верещук
22 апреля, 2023 суббота
Трудоустроиться внутренне перемещенным лицам помогут ваучеры на переквалификацию, - Верещук
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.69
    Покупка 37.69
    Продажа 38.45
  • EUR
    Покупка 40.96
    Продажа 41.93
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
22 апреля
16:07
OPINION
Антироссийский "атомный альянс". Под ударом московская священная корова
15:58
Латвия
Латвия начала вывозить конфискованные российские удобрения в Африку
15:41
ЦИК, Росбанк и бизнесмены: Зеленский ввел очередные санкции против РФ
15:16
Министр обороны Италии призвал Украину и РФ к переговорам при посредничестве Китая
14:54
Обновлено
Германия высылает российских дипломатов
14:54
Обновлено
УПЛ: "Динамо" принимает "Шахтер", "Ворскла" победила "Металлист": результаты и расписание других матчей 22-го тура
14:42
В РФ создали более 70 лагерей для "перевоспитания" детей из Украины
14:41
Требуют лечения и питания: в Кривом Роге митингуют родственники терробороновцев
14:29
Военным Японии приказали готовиться к возможному удару баллистической ракетой КНДР
14:18
Эксклюзив
Путин пытается возобновить раскол мира по типу холодной войны, - Дмитрий Орешкин
14:01
OPINION
Несмотря на войну, в украинском бизнесе доминирует оптимизм
13:51
На месте взрыва в Белгороде обнаружили невзорвавшуюся авиабомбу: эвакуируют более 3 тыс. человек
13:43
Главаря одной из группировок ИГИЛ задержали в Грузии
13:41
Союзники склоняются к гибридному трибуналу над Путиным, - DW
13:27
Школы Украины могут перейти на 12-летнее обучение
13:26
В НКРЭКУ рассказали, какими могут быть новые тарифы на электроэнергию
13:09
Запретить в Днепре церковь Московского патриархата: для рассмотрения петиции нужно 3 тысячи подписей
12:58
Пентагон
Тейшейра начал сливать секретные документы Пентагона сразу после начала полномасштабного вторжения РФ, - NYT
12:56
Бахмут
Вагнеровцы захватили железнодорожную станцию "Бахмут-2", но "трасса жизни" подконтрольна Украине, - ISW
12:55
В кинотеатрах Германии мультфильм "Мавка. Лесная песня" сначала покажут на украинском
12:50
Представители бизнес- и политической "элит" РФ ищут контакты с Украиной и Западом, - ГУР
12:29
СБУ идентифицировала 12 сотрудников оккупационного "Херсонского МВД"
12:18
Майк Тайсон рассказал, кого считает лучшим боксером мира
12:06
OPINION
Путинские надзиратели за надзирателями
12:00
Решение Верховного Суда о возвращении акций Полтавского ГОКа – это сигнал для всех об уважении к верховенству права, - топ-менеджер Ferrexpo AG
11:41
Украинки победили в медальном зачете ЧЕ по борьбе
11:25
За минувшие сутки из-за атак россиян погиб 1 мирный житель Донбасса, еще 2 получили ранения
11:18
Курс валют на 22 апреля: сколько стоят евро и доллар в обменниках
10:53
Партнерский материал
Михаил Поплавский отметил 30-ю годовщину ректорства в университете культуры
10:47
В Лимане СБУ разоблачила девять коллаборантов и нашла схрон с оружием
10:34
В ближайшие дни Испания передаст Украине 6 танков Leopard 2A4, - глава МИД Альбарес
10:24
Утром враг дважды обстрелял общину в Сумскую область
10:18
Британская разведка выяснила, почему РФ отменила шествие "Бессмертного полка" на 9 мая
10:06
OPINION
Павел Климкин
Минное поле бразилийца Лулы
10:04
Эксклюзив
путин
Путин стремится иметь контроль над Суданом, – журналист Фараджаллах
09:56
Армия РФ держит в Черном море две подводные лодки с "калибрами"
09:47
За минувшие сутки россияне обстреляли три района Харьковщины
09:27
В результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 470 детей
09:21
Россияне в сутки 45 раз обстреляли Херсонщину
09:07
На следующей неделе президенты США и Южной Кореи обсудят вопросы ядерной угрозы КНДР
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV