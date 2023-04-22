Об этом заявил политолог, эксперт-международник Рамис Юнус в эфире Еспресо.

По его словам, Украина получит все необходимое для победы оружие, кроме ядерного. Однако, когда это произойдет, смогут сказать только Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и президент Владимир Зеленский. Политолог отметил, что нужно следить за ситуацией на поле боя, которая разворачивается в нашу пользу.

"Да, возможно, тяжелая война, да, у вас есть жертвы, но у вас и соперник не Судан, у вас соперник ядерное государство, география с такими человеческими ресурсами, что они даже не следят за количеством жертв. Они используют их как человеческое мясо. И от того, что сегодня ситуация вот такая, если бы это была не Россия, а страна с масштабами хотя бы такими же, как Украина, война давно закончилась бы на сегодняшнем уровне вашей победой", - отметил Рамис Юнус.

Он добавил, что системная работа в этом направлении продолжается: решение Большой семерки, ордер на арест Владимира Путина. По словам политолога, подобный процесс невозможно остановить.

"Поэтому, когда кто-то говорит об F-16, F-15, "леопардах" и "бредли", "абрамсах", это все вместе, об этом можно много говорить, но мы не знаем точно, что на самом деле нужно. Это вбрасывается, но на эту тему должны говорить именно те люди, которые должны это просить… То есть, генерал Залужный… То, что он тогда сказал, помните, то громкое его выступление несколько месяцев назад… Вот все, что он тогда сказал, вы все уже получимли. Это значит, что его слушают, значит он должен говорить на эту тему, а не диванные эксперты и все те, кто не владеет этой информацией, поэтому дождемся лучше этого контрнаступления, а после этого можно будет говорить о том, что вот правильная была тактика или не правильная", - подчеркнул Рамис Юнус.