О политике победы
Правилом для каждого должно стать "Ни дня без помощи фронту"
Прежде всего, политика Победы требует изменений в подходах, которые исповедует власть.
Ведь у власти рычаги, полномочия, ресурсы, ДБР и марафон.
Но победить мы сможем только как общество.
Поэтому мы должны, координируя усилия, добиться изменений в подходах.
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Есть несколько направлений, от которых зависит эффективность Украины как государства в получении Победы.
Экономика
Перевод на "военные рельсы" промышленности, науки, культуры – подчинить потребностям Победы производство, разработки и культурный продукт
Дипломатия
Привлечение всех состоятельных потребностей выживания Украины: политиков, экспертов гражданского общества, друзей Украины.
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Единство
Привлечение, а не отталкивание проукраинских сил – для поддержки ВСУ и контроля за системой
Общины
Обеспечение потребности защитников напрямую общинами
Прозрачность решений органов местного самоуправления
Организация и "масштабирование" - по утвержденному государством стандарту - подготовка (физическая/тактическая, такмед, БПЛА и т.п.).
Общество
Объединение вокруг поддержки фронта, подготовки и переподготовки к более эффективной борьбе.
Волонтерство — деньгами, временами, работами.
Особое участие в инициативах помощи фронта.
В общем, правилом для каждого должно стать "Нет дня без помощи фронта". А чтобы все не делали все, должна быть четкая осведомленность о потребностях, а не умалчивания проблем.
Каждое из направлений требует детальной расписки и донесения до власти.
Об авторе. Ростислав Павленко, украинский политик, политолог, политтехнолог, преподаватель. Народный депутат Украины IX созыва
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