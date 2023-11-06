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OPINION

О политике победы

Ростислав Павленко
6 ноября, 2023 понедельник
10:03
Мнение

Правилом для каждого должно стать "Ни дня без помощи фронту"

Прежде всего, политика Победы требует изменений в подходах, которые исповедует власть.

Ведь у власти рычаги, полномочия, ресурсы, ДБР и марафон.

Но победить мы сможем только как общество.

Поэтому мы должны, координируя усилия, добиться изменений в подходах.

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Есть несколько направлений, от которых зависит эффективность Украины как государства в получении Победы.

Экономика

Перевод на "военные рельсы" промышленности, науки, культуры – подчинить потребностям Победы производство, разработки и культурный продукт

Дипломатия

Привлечение всех состоятельных потребностей выживания Украины: политиков, экспертов гражданского общества, друзей Украины.

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Единство

Привлечение, а не отталкивание проукраинских сил – для поддержки ВСУ и контроля за системой

Общины

Обеспечение потребности защитников напрямую общинами

Прозрачность решений органов местного самоуправления

Организация и "масштабирование" - по утвержденному государством стандарту - подготовка (физическая/тактическая, такмед, БПЛА и т.п.).

Общество

Объединение вокруг поддержки фронта, подготовки и переподготовки к более эффективной борьбе.

Волонтерство — деньгами, временами, работами.

Особое участие в инициативах помощи фронта.

В общем, правилом для каждого должно стать "Нет дня без помощи фронта". А чтобы все не делали все, должна быть четкая осведомленность о потребностях, а не умалчивания проблем.

Каждое из направлений требует детальной расписки и донесения до власти.

Источник

Об авторе. Ростислав Павленко, украинский политик, политолог, политтехнолог, преподаватель. Народный депутат Украины IX созыва

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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