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OPINION

О плюсах и минусах демократии в войне против России

Юрий Богданов
28 июля, 2023 пятница
18:09
Мнение

Любая соревновательная демократия с институтами и разделением властей – это процедуры и бюрократия

На The Wall Street Journal вышла статья, которая акцентирует внимание на ошибках наших партнеров. У нас извлекли преимущественно этот тезис: "Контрнаступление Украины может зайти в тупик из-за отсутствия достаточного количества оружия и подготовки украинских военных" и бегали с ним по кругу. Конечно, у нас часть аудитории увидели там измену, нас сливают и вообще "все плохо".

Относительно контрнаступления. WSJ пишет, что быстрого прорыва не произошло. Спасибо, скверно. И что кампания может зайти в тупик. А может, не зайти. Вы можете найти 10 публикаций о том, что ВСУ изменили тактику и адаптировались под оборонную стратегию россиян. И хорошо, что западная пресса пишет об ошибках и нерешительности США, а не о том, что Украина какая-то не такая. Вот бы еще наши полезные (для России) идиоты поняли это.

Правительство Байдена замедляет три фактора:

1. Бремя внутренних социальных, экономических, политических проблем.

2. Страхи перед "красными линиями" Путина, отступающие медленно. Но отступают.

3. Возможно столкновение напрямую с Китаем, требующее массы ресурсов.

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Пока нас должна вдохновлять динамика принятия решений в США, потому что были все причины ждать гораздо хуже. Байден — не Рузвельт. Это просто нужно принимать как данность.

Но кроме конъюнктуры, есть и фундаментальный все замедляющий фактор. И он же – самое большое стратегическое преимущество. Хотя краткосрочно и стоит дорого.

Так вот. Любая соревновательная демократия с институтами и разделением властей – это процедуры и бюрократия. Чтобы документ о выделении оружия прошел от Байдена к военным, затем в управление запасов и логистики, затем назад, затем прошел согласование, нужно время. Это страховка от узурпации, если что. И мы тоже так хотим. Хотя есть нюансы во время острых кризисов.

Никто в мире не готовился к продолжительной континентальной конвенционной войне, которая будет сжигать в своем горне сотни танков, тысячи бронемашин, миллионы снарядов. И — хуже всего — десятки тысяч судеб. Поэтому ВПК Европы, США, Украины, и даже самой России к этому не были готовы. Многие склады и арсеналы не пополняются со времен Холодной войны.

Чтобы нарастить производство, нужно пройти тот же круг: политическое согласование, консультации, гарантии для частных производителей, что заказы не прекратятся за год и можно инвестировать в оборудование и производственные линии. Потом поиск специалистов и инженеров. И на этом пути тоже куча проблем и траблей.

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Но и ВПК, и политические решения — это, как фарш, его назад не прокрутите.

1. Запустив ВПК, невозможно его быстро остановить. Ибо отрасль будет против, а военное лобби мощное. И потому нам заказывают оружие на будущее. И потому запасы снарядов будут пополняться, чтобы обеспечить заказами ВПК.

2. Прокрутив бюрократическую машину на санкции для России, на программы помощи для Украины, механизмы ареста и конфискации активов, ее очень трудно открутить назад, потому что:

• пока вводились санкции, появились те, кто заинтересован в их сохранении. К примеру, энергетические компании США.

• Россия уже не потеряет статус неадеквата и сопротивление послаблениям для РФ будет огромно. Даже если будет желание это сделать, но этого пока не просматривается.

Да, мы хотим быстро. Но будет как есть.

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У нас есть причины быть недовольными медлительностью партнеров. И у них есть причины быть недовольными нами. Но мы уже слишком крепко в одной лодке. И европейцы, которые сейчас гораздо более решительны, продолжат давить на США. Поэтому скоро, я уверен, увидим новые поставки оружия. Вместе с разгоном ВПК.

Война будет продолжаться довольно долго. Работать нужно. Давить на партнеров надо. Но бегать с криками "нас сливают" – необоснованно. Все идет совершенно нормально. Промышленный, технологический и финансовый потенциал проукраинской коалиции несопоставимо больше РФ и ее партнеров. Мы в наступлении теряем меньше, чем обороняющаяся сторона. И это то, что делают ВСУ, и то, благодаря чему мы победим.

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Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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