О плане Украины после вступления в НАТО без ПДЧ
Что будет делать Киев, если на Вильнюсском саммите Украину пригласят в Альянс без ПДЧ
Членство без ПДЧ. По сути, этого требует объективное изменение стратегической ситуации и позволяет пример вступления Финляндии и Швеции.
Но я рискну заглянуть дальше...
Приостановит ли само политическое решение о вступлении Украины в НАТО российскую агрессию. Не вызовет ли III Мировую, как нас и себя запугивают некоторые, а завершит ее победой
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Может случиться, что именно политическое решение о вступлении Украины в НАТО остановит российскую агрессию. Не вызовет III Мировую, как нас и себя запугивают некоторые, а завершит ее победой. Нашей общей победой. Заставит Кремль признать свой стратегический провал и отползти.
Конечно, это не гарантирует нам автоматического восстановления суверенитета на всей территории, но, во-первых, создает лучшие предпосылки для этого и, во-вторых, гарантирует нас от новых территориальных потерь в будущем.
Об авторе. Владимир Горбач, политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества, эксперт по внешней и внутренней политике Украины
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