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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией О планах полномасштабного российского вторжения в Украину знали еще с января. Пленный летчик рассказал о преступных приказах руководства РФ

О планах полномасштабного российского вторжения в Украину знали еще с января. Пленный летчик рассказал о преступных приказах руководства РФ

11 мартa, 2022 пятница
18:30
война с Россией

Сбитый и плененный российский пилот, подполковник, заместитель командира 47-го бомбардировочного авиационного полка РФ Максим Криштоп рассказал, что о планах полномасштабного российского вторжения в Украину им сообщили еще в январе

Об этом он рассказал на брифинге передает Еспресо.TV .


По словам Криштопа, задержанного в Харькове, еще в январе его руководство предупредило о военных действиях в Украине.

"На часть нашего аэродрома подвозили боевые припасы. После этого начались учения. Официально это проводилось как подготовка российско-белорусские учения-2022. Боевое распоряжение поступило 23 февраля с 18:00 до 20:00, и затем был приказ наносить удар по территории Украины, начиная с 24 февраля", – сказал российский летчик.

Он также отметил, что сбрасывал тонны фугасных бомб во время каждого вылета. При этом, по его словам, не сразу понял, что сбрасывал бомбы на населенные пункты.

"В процессе выполнения боевой задачи я понял, что целью являются не военные объекты, а жилые дома и мирные люди. Но преступный приказ я все выполнил. После бомбомета был сбит средствами ПВО Украины. После приземления был взят в плен военнослужащими Нацгвардии Украины" , – рассказал российский летчик.

"Осознаю и признаю ужасные преступления, совершенные мной. Хочу попросить прощения у всего украинского народа за ту беду, что мы им принесли. Обещаю приложить все усилия к тому, чтобы эта война закончилась как можно скорее. И к тому, чтобы привлечь к ответственности всех виновных в геноциде украинского народа. Обращаюсь к своим однополчанам - немедленно прекратите выполнять преступные приказы... Считаю, что эту войну мы уже проиграли...", - подытожил он.

  • Напомним, российские солдаты, попавшие в плен во время полномасштабного вторжения в Украину, заявили, что хотят остаться в Украине, пока в РФ "действует путинский режим", поскольку боятся за свою жизнь по возвращении из плена.

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